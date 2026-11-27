PONTIANAK POST – Perbedaan nama pada ijazah SMA Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu perhatian Tim Verifikasi MPR RI dalam memeriksa persyaratan dua calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Pemeriksaan diperketat untuk mencegah persoalan administrasi menjelang Sidang Paripurna MPR pada 11 Desember mendatang.

Anggota Tim Verifikasi MPR, Chusnunia Chalim, mengatakan pemeriksaan mencakup kelengkapan administrasi dan kebenaran faktual dokumen kedua kandidat. Tim mendatangi instansi terkait untuk memastikan keabsahan dokumen pendidikan, kewarganegaraan, kesehatan, hingga potensi persoalan hukum.

Advertisement Ijazah Sugiono diverifikasi melalui Kementerian Pertahanan karena dia merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang. Sementara dokumen pendidikan Amran ditelusuri melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Kita pastikan seluruh berkas telah benar dan sesuai ketentuan, jangan sampai ada persoalan lagi di kemudian hari," ujar Chusnunia di Jakarta, Jumat (27/11).

Salah satu temuan yang menarik perhatian adalah perbedaan nama pada ijazah SMA Amran. Dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diterbitkan sekolah, namanya tercantum sebagai Amran, sedangkan dokumen pencalonan menggunakan nama lengkap Andi Amran Sulaiman.

Advertisement Amran diketahui merupakan lulusan SMAN 1 Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 1988. Sekolah tersebut kemudian berubah nama menjadi SMAN 5 Bone pada 2017.

Kepala SMAN 5 Bone, Andi Harbin Nur, membenarkan bahwa Amran merupakan alumnus sekolah tersebut. Dia bahkan mengenal Amran sejak masih bersekolah karena pernah menjadi kakak kelasnya.

Perubahan nama Amran menjadi Andi Amran Sulaiman juga telah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Makassar pada 2022. Sekretaris Tim Verifikasi MPR, Ahmad Basarah, menyatakan perubahan nama tersebut memiliki dasar hukum sehingga tidak menghilangkan keabsahan ijazahnya.

Berbeda dengan Amran, dokumen pendidikan Sugiono dinyatakan sesuai dengan arsip sekolah. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi bahwa Sugiono merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1997.