Guru Besar bidang Filologi dan Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Hasanuddin, Prof Dr Nurhayati Rahman, mengatakan, penentuan garis keturunan bangsawan harus dilakukan melalui penelusuran silsilah yang memiliki dasar sejarah.

"Salah satu sumber penting untuk menelusuri genealogis masyarakat Bugis adalah naskah Lontara," kata Prof Nurhayati ketika dihubungi, Sabtu (28/11/2026).

Naskah tersebut memuat berbagai catatan mengenai sejarah kerajaan, keluarga penguasa, hubungan kekerabatan, hingga peristiwa penting pada masa lampau.

Advertisement Namun, membaca Lontara bukan pekerjaan sederhana. Selain menggunakan aksara dan bahasa Bugis, peneliti juga harus memahami konteks sejarah yang melatarbelakangi penulisan naskah.

Dalam konteks silsilah keluarga Andi Amran Sulaiman, Nurhayati mengungkapkan bahwa naskah Lontara milik keluarga Andi Amran pernah dibawa ke Fakultas Ilmu Budaya Unhas untuk diperiksa.

"Verifikasi naskah lontaranya di kerja di Fakultas Ilmu Budaya oleh Jurusan Sastra Daerah yang bisa membaca naskah lontara. Dibaca itu keturunannya memang langsung ke Raja Bone," ungkapnya.

Advertisement Saat itu, Nurhayati sedang berada di Belanda sehingga proses pembacaan awal dilakukan oleh asistennya yang memiliki kemampuan membaca aksara Lontara. Setelah itu, naskah tersebut juga diperiksa melalui bidang sejarah oleh Dr Suryadi Mappangara.

Menurut Nurhayati, hasil pembacaan dan pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya hubungan garis keturunan Andi Amran dengan keluarga kerajaan Bone.

Ia menjelaskan, Andi Amran memiliki garis keturunan bangsawan dari kedua orang tuanya. Namun, hubungan dari pihak ibu disebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan Raja Bone.

Keterangan tersebut sejalan dengan bahan silsilah keluarga Andi Amran yang menyebutkan bahwa ia lahir dari pasangan Andi Sulaiman Petta Linta dan Andi Nurhadi Petta Bau.