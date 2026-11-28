Advertisement PONTIANAK POST - Penguatan industri pakan nasional menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjamin keberlangsungan usaha peternak rakyat. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong pembangunan pabrik pakan dan keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN) guna memastikan ketersediaan bahan baku dengan harga yang kompetitif.

"Kami memperkuat sektor peternakan melalui pengembangan hilirisasi, termasuk pembangunan pabrik pakan," kata Amran terkonfirmasi, di Jakarta, Sabtu.

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Menurut Amran, pembangunan industri pakan merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor peternakan melalui hilirisasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga pasokan bahan baku, menekan biaya produksi, sekaligus memberikan perlindungan bagi peternak kecil.

Salah satu proyek pembangunan pabrik pakan yang tengah berjalan dilaporkan telah mencapai progres sekitar 40 persen. Pemerintah menargetkan proyek tersebut dapat diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2027.