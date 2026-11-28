PONTIANAK POST - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan tidak ada toleransi terhadap tiga bentuk pelanggaran berat di lingkungan Sekolah Rakyat, yakni perundungan, kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi atau radikalisme. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan langsung ditindak tanpa melalui tahapan surat peringatan.

Advertisement

Penegasan itu disampaikan Saifullah Yusuf saat berdialog dengan para pelajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kediri, Jawa Timur, Sabtu.

Advertisement "Ada tiga hal yang tidak boleh terjadi di sekolah kita. Pertama, bully atau perundungan. Kedua, kekerasan fisik atau seksual. Ketiga, intoleransi atau radikalisme," katanya.

Mensos meminta seluruh unsur penyelenggara Sekolah Rakyat, mulai dari kepala sekolah, guru, wali asrama, wali asuh hingga tenaga kependidikan, menjalankan tanggung jawab pendampingan siswa dengan sepenuh hati dan penuh empati.