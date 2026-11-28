Advertisement PONTIANAK POST - Percepatan industrialisasi di Pulau Kalimantan dinilai menjadi salah satu kunci mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Komisi II DPR RI mendorong pemerintah pusat memperkuat dukungan pembangunan industri dan hilirisasi agar kekayaan sumber daya alam Kalimantan dapat menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Kalimantan tidak bisa terus bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam tanpa diikuti pengembangan industri. Menurutnya, diperlukan kebijakan dan dukungan pemerintah pusat agar kawasan tersebut mampu menjadi pusat pertumbuhan industri nasional.

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Dalam keterangannya di Banjarbaru, Sabtu, ia menyebut ketimpangan ekonomi antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Padahal, berbagai skema transfer anggaran ke daerah telah disalurkan, mulai dari dana otonomi khusus, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Ketimpangan ekonomi antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah meskipun berbagai skema transfer ke daerah telah disalurkan, mulai dari dana otonomi khusus, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendorong pembangunan di berbagai wilayah,” ujarnya.