Advertisement PONTIANAK POST - PT Mulia Anugrah Bhumi (MAB) mulai memperkuat produksi susu segar dalam negeri melalui pengembangan peternakan sapi perah modern berskala besar di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebanyak 1.100 ekor sapi perah jenis Friesian Holstein (FH) didatangkan dari Australia sebagai tahap awal untuk mendukung upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor susu.

Direktur Utama PT MAB Antok Hadi Priyono mengatakan, seluruh sapi tersebut telah tiba di Kabupaten Pasuruan sejak Kamis (26/11).

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"1.100 ekor sapi perah jenis Friesian Holstein (FH) dari Australia yang kami datangkan sudah tiba di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sejak Kamis (26/11)," kata Antok dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, kedatangan ribuan sapi perah tersebut menjadi bagian dari realisasi pembangunan peternakan modern berskala besar atau big farm yang dikembangkan perusahaan di Pasuruan.