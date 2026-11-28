Advertisement PONTIANAK POST - PT Mulia Anugrah Bhumi (MAB) menargetkan pengembangan peternakan sapi perah modern di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, hingga mencapai populasi sekitar 4.000 ekor. Setelah mendatangkan 1.100 sapi perah jenis Friesian Holstein (FH) dari Australia, perusahaan berencana kembali mendatangkan 3.300 ekor sapi pada Maret 2027.

Direktur Utama PT MAB Antok Hadi Priyono mengatakan, kedatangan 1.100 sapi tersebut merupakan tahap awal dari rencana penambahan populasi ternak di kawasan peternakan atau big farm yang sedang dikembangkan perusahaan.

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Menurut Antok, penambahan populasi sapi perah berpotensi meningkatkan produksi susu segar secara signifikan. Setiap ekor sapi diperkirakan mampu menghasilkan sedikitnya 25 liter susu per hari.

"Satu ekor sapi perah asal Australia dapat menghasilkan sedikitnya 25 liter susu per hari. Dengan populasi sekitar 4.000 ekor, potensi produksi yang dapat dicapai diperkirakan mencapai 100 ton susu setiap hari," katanya menjelaskan.