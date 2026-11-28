Advertisement PONTIANAK POST - Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diproyeksikan menjadi salah satu sentra produksi beras basmati nasional untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memenuhi kebutuhan pasar premium. Pemerintah bahkan membuka peluang pengembangan varietas tersebut untuk menembus pasar ekspor.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pengembangan beras basmati di Bekasi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat produksi pangan khusus yang memiliki peluang pasar hingga mancanegara.

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Hal itu disampaikan Amran saat menghadiri panen raya di Kampung Kobak Pasir, Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Sabtu.

"Pemerintah mendorong pengembangan produksi beras khusus seperti basmati ini untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional, termasuk segmen premium untuk kebutuhan wisatawan mancanegara," katanya di Kabupaten Bekasi, Sabtu.