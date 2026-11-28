Advertisement PONTIANAK POST - Lebih dari 74 perusahaan diketahui telah mengantongi izin pelaksanaan transmigrasi dan memanfaatkan lahan transmigrasi hingga puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektare, tetapi belum memberikan penerimaan atau setoran kepada negara. Temuan tersebut diungkap Kementerian Transmigrasi setelah melakukan penelusuran terhadap tata kelola pemanfaatan aset di kawasan transmigrasi.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, persoalan tersebut berkaitan dengan sistem pengelolaan sebelumnya yang masih berlandaskan rezim tanah, bukan rezim aset.

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"Kami pelajari ternyata persoalannya ada di regulasi. Jadi rezimnya yang digunakan masih menggunakan rezim tanah, bukan rezim aset," ujar Iftitah di sela Konferensi Internasional hasil kegiatan Tim Ekspedisi Patriot 2025 di Bandung, Sabtu.

Untuk memperbaiki tata kelola tersebut, pemerintah mulai menerapkan skema rezim aset hybrid. Melalui mekanisme ini, lahan transmigrasi tetap disalurkan kepada transmigran sesuai peruntukan awal, sedangkan lahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk menghasilkan penerimaan negara.