Advertisement PONTIANAK POST - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mencatatkan lonjakan laba bersih hingga 246 persen menjadi 83,1 juta dolar AS atau setara Rp1,52 triliun sampai triwulan III 2026. Peningkatan ini mencerminkan tren positif kinerja perusahaan baja milik negara tersebut sepanjang tahun berjalan.

Corporate Secretary PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Rariya Budi Harta, mengatakan pencapaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya fundamental bisnis perseroan seiring keberhasilan pelaksanaan strategi transformasi serta perbaikan kinerja operasional, komersial, dan keuangan.

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Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, ia menjelaskan pertumbuhan laba perusahaan berlangsung secara bertahap sejak awal 2026.

Pada triwulan I 2026, Krakatau Steel membukukan laba bersih sebesar 4,6 juta dolar AS atau sekitar Rp84,43 miliar. Angka tersebut meningkat menjadi 6,3 juta dolar AS atau setara Rp115,63 miliar hingga triwulan II 2026, sebelum mencapai 83,1 juta dolar AS pada triwulan III.