Advertisement PONTIANAK POST - Sebanyak 2.000 rumah di Jakarta Selatan telah mendapatkan perbaikan sepanjang 2026. Capaian tersebut meningkat tajam dibandingkan 2025 yang hanya mencapai 72 unit, sekaligus menunjukkan perluasan jangkauan program perbaikan hunian bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, peningkatan tersebut didukung kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak dalam pelaksanaan program perumahan.

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Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci agar program perbaikan rumah dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan,” ujar Menteri Ara di sela kunjungannya dalam program bedah rumah di kawasan Bukit Duri, Manggarai, Jakarta, Sabtu.