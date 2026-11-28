Advertisement PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan pengembangan wisata hiu paus di Teluk Saleh, Pulau Sumbawa, melalui penyusunan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS). Kajian tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026 sebagai landasan pengembangan destinasi wisata yang mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan laut.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan, penyusunan studi kelayakan saat ini memasuki proses diseminasi. Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan kajian dapat diselesaikan sesuai target.

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"Ini sedang proses diseminasi. Insya Allah di akhir tahun ini selesai," ujarnya di Mataram, Sabtu.

Menurut Aulia, hasil studi kelayakan nantinya menjadi pedoman dalam mengembangkan wisata hiu paus agar tidak sekadar menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga memiliki pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan.