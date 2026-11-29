PONTIANAK POST - Penguatan inovasi dan kemampuan teknologi menjadi fokus utama dalam mendorong industri komponen otomotif nasional agar semakin kompetitif dan mampu memperluas keterlibatannya dalam rantai pasok otomotif global.

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Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan, inovasi dan perbaikan berkelanjutan merupakan kunci bagi industri komponen otomotif untuk menghadapi perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Advertisement "Kaizen berarti perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Gagasan perbaikan dapat lahir dari lantai produksi maupun ruang manajemen, dari operator maupun pimpinan perusahaan. Inilah meritokrasi industri yang sehat, ketika sebuah gagasan dinilai berdasarkan manfaatnya," ucap Menperin dalam acara Toyota Manufacturers Club (TMClub) Kaizen Festival ke-39 di Jakarta, Sabtu.

Sarmuji menjelaskan, industri alat angkutan mencatat pertumbuhan sebesar 6,14 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan III 2026. Sektor tersebut memberikan kontribusi 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan nilai mencapai Rp83,75 triliun.