PONTIANAK POST - Keterlibatan ratusan perusahaan pemasok menjadi salah satu penopang Toyota dalam memperkuat industri otomotif nasional. Kolaborasi dengan pemasok komponen dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan industri lokal, kualitas sumber daya manusia, serta daya saing manufaktur Indonesia.

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Saat ini, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menjalin kemitraan dengan lebih dari 240 pemasok tier-1 dan 520 pemasok tier-2 serta tier-3. Kerja sama tersebut turut melibatkan industri kecil dan menengah (IKM) untuk memenuhi kebutuhan produksi kendaraan, baik bagi pasar domestik maupun ekspor.

Advertisement Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto mengatakan, pembangunan industri otomotif membutuhkan ekosistem yang kuat melalui sinergi antara pemerintah, produsen kendaraan, dan perusahaan pemasok.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas industri lokal, mengembangkan sumber daya manusia, sekaligus memperkuat daya saing sektor manufaktur Indonesia.