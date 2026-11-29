PONTIANAK POST – Jangan sembarangan memberikan bunga mawar kepada seseorang di Rusia. Jumlah tangkainya harus ganjil. Satu, tiga, atau lima. Sebab, bunga dalam jumlah genap justru identik dengan penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia.

Tradisi sederhana itu menjadi salah satu cerita menarik yang dibagikan Romo Baltasar Lukem, SVD, misionaris Katolik asal Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah 27 tahun berkarya di Rusia.

Advertisement Pengalaman tersebut diceritakannya dalam pertemuan bersama Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) di Resto Bebek Kaleyo, Tomang, Jakarta Barat, Sabtu (28/11).

Menurut Romo Baltasar, memberikan bunga mawar dan cokelat merupakan salah satu cara laki-laki Rusia menunjukkan perhatian kepada perempuan yang disukainya.

“Kalau seorang laki-laki memberikan bunga mawar dan cokelat kepada perempuan, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang perhatian kepada calon pasangannya,” tuturnya.

Advertisement Namun, pemberian bunga dan cokelat tidak selalu berkaitan dengan hubungan romantis. Hadiah tersebut juga bisa menjadi ungkapan perhatian dan kasih sayang kepada sahabat maupun kenalan.

Ada satu hal yang harus diperhatikan: jumlah tangkai bunga.

“Jumlah ganjil itu akan melengkapi. Kalau genap, diibaratkan dengan kematian,” ungkapnya.

Cerita tentang bunga mawar itu hanya satu dari sekian banyak pengalaman yang dikumpulkan Romo Baltasar selama menjalankan misi di Rusia, termasuk di Saint Petersburg dan Moskwa.