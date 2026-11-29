PONTIANAK POST – Kesempatan menjadi calon aparatur sipil negara (CASN) terbuka di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lembaga ini membuka 2.007 formasi CPNS 2026, dengan alokasi terbesar sebanyak 1.500 formasi untuk jabatan Auditor Ahli Pertama.

Rekrutmen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pengawasan pemerintah, terutama terhadap program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Advertisement Sekretaris Utama BPKP Raden Mas Aris Santosa mengatakan, kebutuhan auditor semakin besar seiring meluasnya mandat pengawasan lembaga tersebut. BPKP tidak hanya mengawal program prioritas pemerintah, tetapi juga terlibat dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penguatan manajemen risiko pembangunan nasional.

"Melalui rekrutmen ini, BPKP mengajak putra-putri terbaik Indonesia bergabung untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Aris dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dari total 2.007 formasi yang tersedia, sebanyak 1.835 diperuntukkan bagi lulusan D-IV/S-1 dan 172 formasi bagi lulusan D-III. Seluruhnya terbagi dalam 10 jabatan.

Advertisement Selain Auditor Ahli Pertama, formasi untuk lulusan D-IV/S-1 mencakup Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Arsiparis Ahli Pertama, Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Keprotokolan, dan Analis Hukum Ahli Pertama.

Sementara itu, lulusan D-III dapat melamar sejumlah jabatan, di antaranya Pengolah Data dan Informasi dengan kualifikasi pendidikan rumpun Administrasi dan Kesekretariatan.

Pendaftaran dibuka pada 27 November hingga 21 Desember 2026. Pelamar wajib mendaftar secara daring melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) BKN di laman sscasn.bkn.go.id.

Proses seleksi terdiri atas tiga tahapan, yakni seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Jadwal pelaksanaannya mengikuti ketentuan nasional pengadaan CPNS 2026 yang ditetapkan BKN.