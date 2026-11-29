PONTIANAK POST – Kesalahan membeli meterai elektronik (e-Meterai) bisa menambah persoalan bagi pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026. Di tengah proses pendaftaran yang berlangsung secara daring, calon peserta diminta tidak sembarangan memilih situs atau aplikasi pembelian karena berisiko mendapatkan e-Meterai yang keasliannya tidak dapat diverifikasi.

Untuk mengantisipasi penipuan, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) menyediakan 16 kanal resmi pembelian e-Meterai. Pilihannya terdiri atas 13 situs web dan tiga aplikasi seluler.

Advertisement Head of Digital Commercial Division PERURI Shitta Marsella mengatakan, penyediaan berbagai kanal tersebut bertujuan memudahkan masyarakat mendapatkan e-Meterai secara aman, terutama untuk memenuhi persyaratan administrasi seleksi CASN.

"Khususnya bagi calon pelamar CASN 2026, kami berharap kemudahan ini dapat membantu mereka dalam memenuhi persyaratan administrasi sehingga dapat lebih fokus mempersiapkan diri menghadapi tahapan seleksi berikutnya," ujar Shitta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/11).

PERURI mengingatkan pelamar agar tidak terburu-buru membeli meterai sebelum membaca pengumuman resmi instansi yang dituju. Setiap instansi dapat menetapkan rincian dokumen administrasi yang harus dilengkapi, termasuk dokumen yang memerlukan pembubuhan meterai.

Advertisement Hal ini penting karena tidak semua dokumen pendaftaran otomatis membutuhkan meterai. Pelamar perlu memastikan jumlah dan jenis berkas yang harus dibubuhi meterai agar tidak membeli secara berlebihan.

Meterai Tempel Masih Bisa Digunakan

Ada hal lain yang perlu diketahui calon pelamar. Meterai elektronik bukan satu-satunya pilihan dalam seleksi CPNS 2026.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan penggunaan meterai kertas atau meterai elektronik tetap diperkenankan sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda tangan juga dapat menggunakan tanda tangan basah maupun elektronik.