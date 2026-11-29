PONTIANAK POST – Harapan pekerja menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900 ribu belum bisa dipastikan dalam waktu dekat. Meski pemerintah telah menetapkan besaran bantuan dan persyaratan penerima, proses finalisasi anggaran serta verifikasi data masih berlangsung.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menunggu penyelesaian finalisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelum menetapkan pekerja yang berhak menerima bantuan tersebut.

Advertisement Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, setelah tahapan di Kemenkeu selesai, pihaknya akan melanjutkan validasi dan verifikasi data calon penerima sesuai ketentuan.

“BSU 2026 saat ini masih dalam tahap pemrosesan. Kami masih menunggu finalisasi dari Kementerian Keuangan, kemudian dilanjutkan dengan validasi dan verifikasi data calon penerima oleh Kemnaker,” ujar Cris dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/11).

Cris menegaskan, data yang masih diproses belum dapat dijadikan dasar untuk memastikan seseorang telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2026.

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Di tengah penantian pekerja, pemerintah sebenarnya telah menetapkan besaran BSU 2026 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.

Setiap pekerja yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima berhak memperoleh Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Bantuan tersebut dibayarkan sekaligus sehingga total yang diterima mencapai Rp900 ribu.

Pemerintah sebelumnya menargetkan program ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja pada kuartal IV 2026. Namun, angka tersebut masih merupakan target program, bukan jumlah penerima yang telah ditetapkan.