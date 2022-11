Hari Kedua Eksibisi Cabor Arung Jeram, Kapuas Hulu Borong Enam Emas

BENGKAYANG – Menginjak hari kedua pelaksanaan eksibisi cabang olahraga arung jeram Porprov XIII Kalimantan Barat, kontingen Kabupaten Kapuas Hulu masih menduduki peringkat pertama, dengan jumlah perolehan enam emas, empat perak dan satu perunggu.

Penambahan perolehan medali itu saat memasuki nomor lomba Head to Head. Dimana kontingen dari Kabupaten dengan julukan Uncak Kapuas itu unggul hampir di semua kategori, yakni Head to head R4 putra, Head to Head R4 putri, Head to Head R4 campuran, Head to Head R6 putra dan Head to Head R6 putri.

Sementara, peringkat kedua masih diduduki Kabupaten Bengkayang dengan perolehan dua emas, dua perak dan lima perunggu.

Kontingen dari kabupaten dengan julukan Bumi Sembalo itu berhasil menambah medali pada kategori Head to head R6 putra, Head to head R6 putri, Head to head R4 putra, Head to head R4 putri, dan Head to head R4 campuran.

Sedangkan peringkat ke tiga masih diduduki Kabupaten Sekadau dengan perolehan satu medali emas, empat medali perak dan satu medali perunggu.

Kontingen dari Lawang Kuari itu unggul pada kategori Head to head R4 putri dan Head to head R6 campuran.

Peringkat ke empat diduduki kontingen dari Kota Pontianak dengan perolehan satu medali emas, satu medali perak dan dua medali perunggu.

Posisi ke lima diduduki kontingen dari Kabupaten Mempawah dengan perolehan satu medali emas, dan dua medali perunggu.

Sedangkan untuk posisi ke enam diduduki Kabupaten Melawi dengan perolehan satu medali emas dan posisi ke tujuh diduduki Kabupaten Landak dengan perolehan satu medali perak dan medali perunggu.

Ketua dewan Juri, Juardi mengatakan, Head to Head merupakan salah satu nomor lomba dalam cabang olah raga arung jeram. Di mana pada nomor lomba ini peserta beradu kecepatan dalam mendayung dengan start berpasangan. Masing-masing peserta harus bisa melintasi boyan.

Durasi pengarungan dari lomba ini tidak boleh melebihi 4 menit dengan interval pelepasan start tidak lebih dari 3 menit, tim yang kalah akan gugur dan yang menang akan berlomba melawan tim pemenang lainnya hingga babak final.

Ketua Umum Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kalimantan Barat Hermayani Putera mengatakan, Eksibisi Arung Jeram sebagai bagian dari penyelenggaraan Porprov ke XIII Kalimantan Barat tahun 2022. Diikuti oleh 87 atlet, terdiri dari 51 putra, 36 putri dari tujuh kontingen kabupaten dan kota se Kalimantan Barat. (arf)