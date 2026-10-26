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Olahraga

Tim Bola Tangan Indonesia Raih Perak dan Perunggu di Thailand, PB ABTI Apresiasi Perjuangan Atlet

M
Mirza Ahmad Muin
Kalahkan Filipina 48-18, Tim Youth Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu dari IHF Trophy Thailand
Kalahkan Filipina 48-18, Tim Youth Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu dari IHF Trophy Thailand

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PONTIANAK POST - Ketua Umum PB ABTI, Zulfydar Zaidar Mochtar, mengapresiasi untuk tim Youth dan Yunior putra yang berhasil meraih medali perunggu dan perak di IHF Trophy yang digelar di Chonburi, Thailand 21-25 Oktober. 

"Kami menghargai perjuangan para atlet yang tampil di IHF Trophy, tim Youth menyuguhkan medali perunggu. Sedang tim junior meraih medali perak, " kata Zulfydar Zaidar di Bangkok, Senin (26/10). 

Menurutnya, dalam pertandingan terakhir perebutan medali perunggu, tim Youth Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan angka cukup telak 48 - 18.

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Sedang untuk tim junior putra meraih medali perak, setelah dalam pertandingan final kalah lawan Thailand dengan skore tipis 31 - 37. Dengan kekalahan difinal menjadi catatan khusus bagi pemain Indonesia untuk memperbaiki kekurangan dalam pertandingan selanjutnya. 

"Hasil medali perak bagi tim junior selain menjadi catatan bagi pemain, juga semua Pengprov ABTI dari seluruh Tanah Air. Semua hasil yang diraih tim nasional di Thailand dapat menggugah semua Pengprov untuk membina atletnya dimasa mendatang, " katanya. 

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Dengan hasil medali perunggu dan perak tim Youth dan Yunior putra  menjadi pelecut bagi tim Women’s yang juga akan tampil di IHF Nations Trophy (Asia-Zona I-B) di Chonburi, Thailand.  27–31 Oktober 2026.

"Kami berharap tim Women’s yang juga  tampil di IHF Nations Trophy (Asia-Zona I-B) bisa keluar sebagai juara. Karena saat tim junior tampil tahun lalu, mereka sudah mengalahkan tim kuat Vietnam dan tuan rumah Thailand, "paparnya.

Zulfydar mengakui, dalam perjuangan meraih juara sudah pasti Timnas Indonesia menghadapi lawan kuat dari Thailand dan Vietnam. Seperti di junior putra gagal meraih medali emas setelah kalah lawan Thailand.(iza)

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Editor : Rafael B. Junior
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