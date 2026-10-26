Tim Bola Tangan Indonesia Raih Perak dan Perunggu di Thailand, PB ABTI Apresiasi Perjuangan Atlet

PONTIANAK POST - Ketua Umum PB ABTI, Zulfydar Zaidar Mochtar, mengapresiasi untuk tim Youth dan Yunior putra yang berhasil meraih medali perunggu dan perak di IHF Trophy yang digelar di Chonburi, Thailand 21-25 Oktober.

"Kami menghargai perjuangan para atlet yang tampil di IHF Trophy, tim Youth menyuguhkan medali perunggu. Sedang tim junior meraih medali perak, " kata Zulfydar Zaidar di Bangkok, Senin (26/10).

Menurutnya, dalam pertandingan terakhir perebutan medali perunggu, tim Youth Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan angka cukup telak 48 - 18.

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Sedang untuk tim junior putra meraih medali perak, setelah dalam pertandingan final kalah lawan Thailand dengan skore tipis 31 - 37. Dengan kekalahan difinal menjadi catatan khusus bagi pemain Indonesia untuk memperbaiki kekurangan dalam pertandingan selanjutnya.

"Hasil medali perak bagi tim junior selain menjadi catatan bagi pemain, juga semua Pengprov ABTI dari seluruh Tanah Air. Semua hasil yang diraih tim nasional di Thailand dapat menggugah semua Pengprov untuk membina atletnya dimasa mendatang, " katanya.

Advertisement Dengan hasil medali perunggu dan perak tim Youth dan Yunior putra menjadi pelecut bagi tim Women’s yang juga akan tampil di IHF Nations Trophy (Asia-Zona I-B) di Chonburi, Thailand. 27–31 Oktober 2026.

"Kami berharap tim Women’s yang juga tampil di IHF Nations Trophy (Asia-Zona I-B) bisa keluar sebagai juara. Karena saat tim junior tampil tahun lalu, mereka sudah mengalahkan tim kuat Vietnam dan tuan rumah Thailand, "paparnya.