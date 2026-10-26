Atlet Bola Tangan Indonesia Raih Dua Medali di Thailand, Zulfydar Bidik Prestasi Lebih Tinggi

PONTIANAK POST – Atlet bola tangan Indonesia kategori youth dan junior berhasil meraih medali perunggu dalam kejuaraan di Thailand, baru-baru ini. Torehan prestasi tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia (PB ABTI) periode 2026–2030, Zulfydar Zaidar Mochtar.

Zulfydar menilai pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras atlet, pelatih, guru olahraga, serta pengurus bola tangan di tingkat pusat dan daerah. "Saya berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk meningkatkan pembinaan dan mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi berikutnya di Thailand," kata dia.

Zulfydar juga mendorong setiap provinsi serta kabupaten dan kota memperkuat persiapan dan pembinaan atlet agar bola tangan semakin berkembang dan mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional.

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