Yenny Wahid Nilai Hasil Panjat Tebing di Asian Games Belum Memuaskan meski Raih Satu Medali Emas

Advertisement "Tentu belum memuaskan, walaupun kita bersyukur," ujar Yenny saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/10), sebelum menghadiri acara penyerahan bonus kepada atlet peraih medali Asian Games dan Asian Para Games 2026.

Satu-satunya emas panjat tebing Indonesia diraih Desak Made Rita Kusuma Dewi pada nomor speed putri. Atlet asal Bali itu juga memecahkan rekor Asian Games.

FPTI sebelumnya menargetkan tambahan satu emas dari nomor speed putra dan satu medali dari nomor lead putra. Namun, kedua target tersebut tidak tercapai.

Pada nomor speed putra, atlet asal Jawa Tengah Aditya Tri Syahria didiskualifikasi karena melakukan false start atau curi start pada partai final.

"Padahal kalau dia tanding, mungkin dia yang dapat medali emas. Itu memang kita nangis semualah waktu itu," kata Yenny.

Sementara itu, pada nomor lead putra, FPTI berharap atlet asal Jawa Timur Putra Tri Ramadani bisa menyumbang medali. Namun, Putra harus puas menempati peringkat kelima dalam kompetisi multicabang olahraga yang berlangsung di Jepang tersebut.

"Itulah kadang-kadang olahraga, walaupun tercepat, walaupun mungkin paling bisa secara skill, tapi ada faktor luck juga," tutur Yenny.

Yenny Apresiasi Bonus dari Pemerintah

Di kesempatan yang sama, Yenny mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap atlet melalui pemberian bonus bagi peraih medali Asian Games dan Asian Para Games 2026.

Menurut dia, bonus tersebut dapat mengubah kehidupan atlet sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan.

"Ini penting ya, karena banyak sekali yang nasibnya berubah karena bonus dari pemerintah," ujar Yenny.

Ia menilai bonus menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras atlet selama menjalani latihan dan kompetisi. Insentif tersebut juga diharapkan mendorong atlet untuk terus mengembangkan kemampuan.

"Mereka tahu bahwa kalau mereka sangat serius melakukan latihan dan lain sebagainya, reward-nya atau hadiahnya juga maksimal," tutur Yenny.

Yenny menyampaikan hal tersebut saat menghadiri penyerahan bonus dari Presiden Prabowo Subianto kepada atlet peraih medali Asian Games dan Asian Para Games 2026 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Saat melepas kontingen Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada awal September, Prabowo menjanjikan bonus Rp3 miliar bagi atlet peraih medali emas Asian Games 2026.

Jumlah tersebut tiga kali lipat dari bonus peraih emas SEA Games 2025 sebesar Rp1 miliar.