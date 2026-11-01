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Olahraga

Cetak Sejarah Baru PB ABTI, Tim Bola Tangan Putri Indonesia Sabet Perunggu di IHF Thailand

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Penulis: Mirza Ahmad Muin
Tim Bola Tangan Indonesia meraih medali perunggu dalam ajang Women's UHF di Thailand. (ISTIMEWA)
Tim Bola Tangan Indonesia meraih medali perunggu dalam ajang Women's UHF di Thailand. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - Tim Nasional Bola Tangan Putri Indonesia berhasil meraih medali perunggu dalam ajang bergengsi Women's IHF Handball Nations Trophy – Asia Zone IB 2026 yang berlangsung di Chonburi, Thailand. Raihan medali perunggu ini merupakan pencapaian pertama Indonesia pada kategori Women Senior di ajang tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia (PB ABTI), Zulfydar Zaidar Mochtar, mengatakan keberhasilan ini menjadi momentum penting bagi perkembangan bola tangan putri Indonesia. Menurutnya, pencapaian tersebut diharapkan dapat mendorong semangat atlet untuk terus berkembang dan meningkatkan prestasi di tingkat internasional.

“Tentu semangat ini akan berkembang terus dan kita telah mempersiapkan seluruh kegiatan-kegiatan kita ke pelatihan yang berkaitan dengan atlet,” ujar Zulfydar.

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Ia menjelaskan, Indonesia telah memiliki jenjang pembinaan atlet yang mencakup kategori Youth, Junior, hingga Senior. Ketiga jenjang tersebut menjadi modal penting dalam membangun regenerasi sekaligus meningkatkan kualitas atlet bola tangan nasional.

Dia juga menilai perjuangan para atlet dalam kejuaraan tersebut patut diapresiasi. Persaingan yang berlangsung ketat menjadi pengalaman berharga bagi tim Indonesia untuk terus memperbaiki kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya.

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Raihan medali perunggu dalam Women's IHF Handball Nations Trophy – Asia Zone IB 2026 menjadi bukti perkembangan pembinaan bola tangan putri Indonesia. Prestasi ini sekaligus menjadi motivasi bagi PB ABTI untuk terus memperkuat program pembinaan atlet dari tingkat Youth, Junior, hingga Senior. (iza)

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Editor : Miftahul Khair
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