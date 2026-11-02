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Olahraga

Kubu Raya dan Pontianak Berbagi Emas di Nomor Aquathlon Porprov XIV Kalbar 2026

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Penulis: Mirza Ahmad Muin
Atlet Triathlon berlari menuju garis finis pada nomor Aquathlon Porprov XIV Kalbar 2026 di Kompleks Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak.
Atlet Triathlon berlari menuju garis finis pada nomor Aquathlon Porprov XIV Kalbar 2026 di Kompleks Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak.

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PONTIANAK POST - Cabang olahraga (cabor) Triathlon Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 resmi memulai pertandingan pada Senin (2/11). Pada hari pertama, nomor Aquathlon putra dan putri menjadi kategori yang dipertandingkan di venue Triathlon, Kompleks Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak.

Persaingan berlangsung untuk memperebutkan medali terbaik. Pada kategori putra, atlet Kabupaten Kubu Raya, Untung Saputra, berhasil keluar sebagai peraih medali emas. Rekan satu daerahnya, Riko, menyusul di posisi kedua dengan medali perak. Sementara medali perunggu diraih Darmawan Fadillah dari Kabupaten Mempawah.

Di kategori putri, atlet Kota Pontianak, Maharani Azhri, tampil sebagai yang terbaik dan sukses menyumbangkan medali emas. Medali perak diraih Aiko Zeeba Velica dari Kabupaten Ketapang, sedangkan medali perunggu menjadi milik Arum Mawadah yang juga mewakili Kota Pontianak.

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Hasil pertandingan hari pertama ini membuat Kubu Raya dan Pontianak sama-sama mencatatkan prestasi dengan masing-masing meraih satu medali emas dan satu medali perak maupun perunggu di kategori berbeda.

Pertandingan cabang Triathlon Porprov XIV Kalbar 2026 selanjutnya diharapkan semakin menyuguhkan persaingan menarik antar kontingen dalam perebutan medali.(iza)

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Editor : Rafael B. Junior
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