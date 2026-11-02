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Olahraga

Shooter Muda Kalbar Ukir Prestasi, Yudhistira dan Arjuna Naik Podium di Pangkorpasgat Open 2026

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Penulis: Deny Hamdani
Dua shooter muda asal Kalimantan Barat (Kalbar), Yudhistira Auliya Lutfie dan Arjuna Auliya Lutfie, kembali naik podium di PANGKORPASGAT Open 2026, yang berlangsung di Lapangan Tembak Korpasgat (Jingga SC), Sulaeman, Bandung, Jawa Barat, 30 Oktober hingga 1 November 2026. (ISTIMEWA)
Dua shooter muda asal Kalimantan Barat (Kalbar), Yudhistira Auliya Lutfie dan Arjuna Auliya Lutfie, kembali naik podium di PANGKORPASGAT Open 2026, yang berlangsung di Lapangan Tembak Korpasgat (Jingga SC), Sulaeman, Bandung, Jawa Barat, 30 Oktober hingga 1 November 2026. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST – Dua shooter muda asal Kalimantan Barat (Kalbar), Yudhistira Auliya Lutfie dan Arjuna Auliya Lutfie, kembali menorehkan prestasi dalam ajang Pangkorpasgat Open 2026. Keduanya berhasil naik podium pada kejuaraan menembak tingkat nasional yang berlangsung di Lapangan Tembak Korpasgat (Jingga SC), Sulaeman, Bandung, Jawa Barat, 30 Oktober hingga 1 November 2026.

Yudhistira tampil impresif dengan meraih tiga prestasi di divisi Production. Masing-masing juara ketiga Production Overall, juara pertama Production Grade A, dan juara pertama Production Super Junior.

Sementara itu, Arjuna juga berhasil membawa pulang dua gelar, yakni juara kedua Production Super Junior dan juara pertama Production Grade U.

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Capaian tersebut menambah catatan prestasi kedua atlet muda Kalbar setelah sebelumnya juga meraih sejumlah gelar dalam kompetisi menembak Pangdam IV/Diponegoro Championship 2026 di Semarang, Jawa Tengah.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kubu Raya, Tommy Hermansyah, yang merupakan keluarga dekat kedua atlet, mengapresiasi hasil pertandingan tersebut.

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Menurutnya, prestasi yang diraih Yudhistira dan Arjuna diharapkan menjadi modal penting untuk menghadapi kompetisi berikutnya, yakni Porprov Kalbar yang direncanakan berlangsung pada 14–18 November 2026.

"Semoga dengan raihan yang mereka peroleh saat ini, nanti ketika menghadapi Porprov 2026 mendatang dan keduanya bisa mendapatkan hasil bagus dan memuaskan," ujar Tommy.

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Ia berharap konsistensi prestasi kedua atlet dapat terus dipertahankan sehingga mampu mengharumkan nama Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak.

Tommy menjelaskan, Yudhistira dan Arjuna selama ini berdomisili di kawasan Sungai Dalam, Kecamatan Pontianak Tenggara. Keduanya juga tercatat sebagai warga dengan identitas kependudukan di wilayah tersebut.

Karena itu, ia berharap keberhasilan kedua shooter muda tersebut turut menjadi kebanggaan masyarakat Pontianak Tenggara sekaligus membawa nama Kalbar dalam persaingan olahraga menembak tingkat nasional.

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Editor : Miftahul Khair
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