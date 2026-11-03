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Olahraga

Pontianak dan Ketapang Berbagi Emas di Nomor Duathlon Porprov XIV Kalbar 2026

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Penulis: Mirza Ahmad Muin
Pontianak dan Ketapang Berbagi Emas di Duathlon di Porprov XIV Kalbar 2026.
Pontianak dan Ketapang Berbagi Emas di Duathlon di Porprov XIV Kalbar 2026.

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PONTIANAK POST - Persaingan cabang olahraga (cabor) Triathlon pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 semakin menarik. Memasuki hari kedua, Selasa (3/11), nomor Duathlon (lari dan sepeda) putra dan putri dipertandingkan di kawasan kompleks Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak.

Pada nomor Duathlon putra, atlet Kabupaten Ketapang, Fuad Tajuluzma, berhasil meraih medali emas. Posisi kedua ditempati Horga Praja Septiansyah dari Kabupaten Kubu Raya yang meraih perak. Sementara medali perunggu diraih M. Rizky Alamsyah, juga dari Ketapang.

Persaingan di nomor putri juga berlangsung kompetitif. Maharani Azhri Wahyuningtyas dari Kota Pontianak sukses meraih medali emas. Medali perak diraih Susi Aryani dari Kubu Raya, sedangkan Fitriani dari Kabupaten Mempawah membawa pulang medali perunggu.

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Hasil tersebut menunjukkan persaingan antar kontingen dalam cabang olahraga Triathlon Porprov XIV Kalbar 2026. Para atlet dari sejumlah daerah berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam nomor yang menggabungkan ketahanan fisik, kecepatan berlari, dan kemampuan bersepeda tersebut.(iza)

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Editor : Rafael B. Junior
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