Delapan Kabupaten/Kota Ikuti Cabor Sambo Porprov XIV Kalbar, Targetkan Jadi Kebanggaan Daerah

PONTIANAK POST - Cabang olahraga (cabor) Sambo siap dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Sebanyak delapan kabupaten/kota ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, pada 4–7 November 2026.

Ketua Umum Pengprov Sambo Kalbar, Nanang Wahyudi, mengatakan seluruh persiapan teknis telah rampung setelah pelaksanaan technical meeting di GOR Terpadu Ahmad Yani, Selasa (3/11).

Pembukaan pertandingan dijadwalkan berlangsung Rabu (4/11) pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, pertandingan akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

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Nanang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus cabang yang selama ini aktif mengembangkan olahraga Sambo di berbagai daerah di Kalimantan Barat.

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus cabang yang terus aktif bergerak di berbagai penjuru Kalimantan Barat," ujarnya.

Advertisement Ia menegaskan, Sambo merupakan salah satu cabang olahraga unggulan yang diharapkan mampu mengharumkan nama Kalimantan Barat melalui prestasi di tingkat daerah maupun nasional.