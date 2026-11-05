Kota Pontianak Masih Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Medali Porprov XIV Kalbar

PONTIANAK POST - Kota Pontianak masih memimpin klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat Tahun 2026. Hingga update terbaru, kontingen Kota Pontianak berhasil mengoleksi dua medali emas, satu perak dan satu perunggu.

Di posisi kedua, Kabupaten Kubu Raya menyusul dengan raihan satu medali emas, empat perak dan satu perunggu. Sementara itu, Kabupaten Ketapang menempati peringkat ketiga dengan koleksi satu emas, satu perak dan satu perunggu.

Posisi keempat ditempati Kabupaten Mempawah dengan raihan satu medali emas dan dua perunggu. Kemudian Kota Singkawang berada di peringkat kelima setelah mengumpulkan satu medali emas dan satu perunggu.

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Sementara itu, sejumlah daerah masih belum berhasil menyumbangkan medali bagi kontingennya. Daerah tersebut yakni Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Landak, Melawi, Sambas, Sanggau, Sekadau dan Sintang.

Persaingan perebutan medali Porprov XIV Kalbar 2026 diperkirakan masih akan berlangsung ketat seiring dengan berjalannya pertandingan di berbagai cabang olahraga.