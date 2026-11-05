Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Kota Pontianak Masih Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Medali Porprov XIV Kalbar

M
Penulis: Mirza Ahmad Muin
Klasemen sementara perolehan medali Porprov Kalbar 2026. (ISTIMEWA)
Klasemen sementara perolehan medali Porprov Kalbar 2026. (ISTIMEWA)

Advertisement

PONTIANAK POST - Kota Pontianak masih memimpin klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat Tahun 2026. Hingga update terbaru, kontingen Kota Pontianak berhasil mengoleksi dua medali emas, satu perak dan satu perunggu.

Di posisi kedua, Kabupaten Kubu Raya menyusul dengan raihan satu medali emas, empat perak dan satu perunggu. Sementara itu, Kabupaten Ketapang menempati peringkat ketiga dengan koleksi satu emas, satu perak dan satu perunggu.

Posisi keempat ditempati Kabupaten Mempawah dengan raihan satu medali emas dan dua perunggu. Kemudian Kota Singkawang berada di peringkat kelima setelah mengumpulkan satu medali emas dan satu perunggu.

Advertisement

Baca Juga: Atlet Balap Sepeda Singkawang Raih Emas dan Perunggu di Porprov XIV Kalbar 2026

Sementara itu, sejumlah daerah masih belum berhasil menyumbangkan medali bagi kontingennya. Daerah tersebut yakni Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Landak, Melawi, Sambas, Sanggau, Sekadau dan Sintang.

Persaingan perebutan medali Porprov XIV Kalbar 2026 diperkirakan masih akan berlangsung ketat seiring dengan berjalannya pertandingan di berbagai cabang olahraga.

Advertisement

Klasemen sementara ini masih berpotensi berubah karena para atlet dari kabupaten dan kota terus berjuang untuk meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah masing-masing. (iza)

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Arena Taekwondo Porprov Kalbar 2026 Memanas, Ratusan Atlet Berebut Gelar Juara Bergengsi

Arena Taekwondo Porprov Kalbar 2026 Memanas, Ratusan Atlet Berebut Gelar Juara Bergengsi

Tensi persaingan di GOR IAIN Pontianak mulai memanas! Ratusan taekwondoin unjuk kemampuan teknik terbaik demi mendulang emas Porprov.

Pontianak dan Ketapang Berbagi Emas di Nomor Duathlon Porprov XIV Kalbar 2026

Pontianak dan Ketapang Berbagi Emas di Nomor Duathlon Porprov XIV Kalbar 2026

Pontianak dan Ketapang berbagi emas nomor Duathlon putra-putri pada Porprov XIV Kalbar 2026 di Kota Pontianak.

Kontingen Porprov Kapuas Hulu Dilepas, Pemkab Siapkan Bonus Atlet Peraih Medali

Kontingen Porprov Kapuas Hulu Dilepas, Pemkab Siapkan Bonus Atlet Peraih Medali

Sebanyak 412 kontingen Kapuas Hulu resmi diberangkatkan ke Porprov Kalbar 2026. Pemkab janjikan kucuran bonus bagi atlet peraih medali.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer