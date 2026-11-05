Arena Taekwondo Porprov Kalbar 2026 Memanas, Ratusan Atlet Berebut Gelar Juara Bergengsi

PONTIANAK POST - Arena pertandingan cabang olahraga (cabor) Taekwondo pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat Tahun 2026 mulai memanas. Ratusan taekwondoin dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar berkumpul di GOR IAIN Pontianak untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus memperebutkan medali dan gelar juara.

Pertandingan yang diselenggarakan Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia (Pengprov TI) Kalimantan Barat tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 5 hingga 7 November 2026. Para atlet datang dengan membawa semangat, persiapan, serta harapan untuk mengharumkan nama daerah masing-masing melalui persaingan yang kompetitif.

Sejak pertandingan dimulai, para taekwondoin dituntut menunjukkan kemampuan teknik, kecepatan, ketepatan serangan, ketahanan fisik, serta strategi dalam menghadapi lawan. Setiap pertandingan menjadi kesempatan bagi atlet untuk membuktikan hasil latihan panjang yang telah mereka jalani sebelum tampil di ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

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Kabid Pertandingan dan Perwasitan Porprov XIV Kalbar, Dedet Gunawan, mengatakan pelaksanaan pertandingan setiap cabang olahraga harus berjalan sesuai ketentuan dan hasil kesepakatan dalam Chief de Mission (CDM) Meeting.

Menurutnya, aspek sportivitas menjadi hal utama yang harus dijunjung seluruh atlet, pelatih, ofisial maupun perangkat pertandingan. Kemenangan memang menjadi target, tetapi proses meraih prestasi harus tetap mengedepankan aturan dan nilai-nilai olahraga.

Advertisement "Seluruh atlet dan tim diharapkan menjunjung tinggi sportivitas. Bertandinglah dengan kemampuan terbaik, hormati keputusan wasit dan juri, serta jadikan Porprov ini sebagai ajang untuk menunjukkan prestasi secara terhormat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Dian Kelana, menyampaikan bahwa pertandingan Taekwondo menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian Porprov XIV Kalbar 2026. Kehadiran atlet dari 14 kabupaten/kota menunjukkan besarnya antusiasme daerah dalam mengembangkan olahraga bela diri tersebut.

Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung lancar, tertib dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan antaratlet.

"Porprov bukan sekadar arena untuk mengejar medali, tetapi juga menjadi ruang pembinaan dan evaluasi terhadap perkembangan atlet di setiap kabupaten/kota. Melalui kompetisi ini, kemampuan atlet dapat diukur secara lebih objektif sehingga menjadi bahan evaluasi bagi pembinaan Taekwondo di daerah," katanya.

Ketua Pengprov TI Kalbar, Ritaudin, juga menaruh harapan besar terhadap penyelenggaraan pertandingan Taekwondo pada Porprov kali ini.