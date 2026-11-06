Targetkan Emas, Perpani Pontianak Turunkan 29 Atlet di Porprov XIV Kalbar 2026

PONTIANAK POST - Pengurus Kota Persatuan Panahan Indonesia (Pengkot Perpani) Pontianak menargetkan hasil maksimal pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Sebanyak 29 atlet panahan disiapkan untuk bersaing memperebutkan medali dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Ketua Pengkot Perpani Kota Pontianak, Hamdani mengatakan, pihaknya sengaja mengandalkan atlet-atlet berusia muda dalam keikutsertaan kali ini. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya regenerasi dan pembinaan atlet panahan secara berkelanjutan.

“Untuk Porprov kali ini, kami sengaja menurunkan atlet-atlet panahan usia muda. Ini bagian dari komitmen kami dalam pembinaan jangka panjang serta regenerasi atlet panahan di Kota Pontianak,” ujarnya saat ditemui di Venue Panahan Kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), kemarin.

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Berdasarkan data panitia pelaksana, cabang olahraga panahan Porprov XIV Kalbar 2026 diikuti 209 atlet dari seluruh kabupaten/kota. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 13–20 November 2026 dengan memperebutkan total 44 medali emas.

Di tengah persiapan menghadapi kompetisi, Hamdani juga menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana latihan panahan di Kota Pontianak. Ia berharap Pemerintah Kota Pontianak memberikan perhatian terhadap pembangunan venue panahan yang representatif dan dapat dimanfaatkan sebagai pusat pembinaan atlet.

Advertisement Menurutnya, selama ini atlet panahan Pontianak masih menggunakan fasilitas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi venue tersebut dinilai sudah kurang memadai untuk menunjang latihan maupun penyelenggaraan pertandingan sekelas Porprov.

“Untuk latihan, sementara ini kami masih mengandalkan venue milik provinsi. Namun, kondisinya sudah kurang memadai jika digunakan untuk pertandingan sekelas Porprov,” jelasnya.

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Hamdani menilai, pembangunan venue panahan di Kota Pontianak menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga tersebut, terutama di kalangan generasi muda.

Menurutnya, potensi atlet panahan di Kota Pontianak cukup besar. Namun, potensi itu perlu didukung fasilitas yang memadai agar bakat dan minat generasi muda dapat tersalurkan melalui pembinaan yang terarah.

“Kami berharap ada perhatian dari Pemkot Pontianak untuk membangun venue panahan. Olahraga ini semakin digemari masyarakat, terutama generasi muda. Mereka hanya membutuhkan wadah dan fasilitas untuk mengembangkan bakatnya,” ungkapnya.