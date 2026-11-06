Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Olahraga

Targetkan Emas, Perpani Pontianak Turunkan 29 Atlet di Porprov XIV Kalbar 2026

M
Penulis: Mirza Ahmad Muin
Atlet Perpani Pontianak siap berlama pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. (ISTIMEWA)
Atlet Perpani Pontianak siap berlama pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. (ISTIMEWA)

Advertisement

PONTIANAK POST - Pengurus Kota Persatuan Panahan Indonesia (Pengkot Perpani) Pontianak menargetkan hasil maksimal pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Sebanyak 29 atlet panahan disiapkan untuk bersaing memperebutkan medali dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Ketua Pengkot Perpani Kota Pontianak, Hamdani mengatakan, pihaknya sengaja mengandalkan atlet-atlet berusia muda dalam keikutsertaan kali ini. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya regenerasi dan pembinaan atlet panahan secara berkelanjutan.

“Untuk Porprov kali ini, kami sengaja menurunkan atlet-atlet panahan usia muda. Ini bagian dari komitmen kami dalam pembinaan jangka panjang serta regenerasi atlet panahan di Kota Pontianak,” ujarnya saat ditemui di Venue Panahan Kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), kemarin. 

Advertisement

Baca Juga: Medali Emas Nurisa Jadi Catatan Sejarah Panahan Indonesia di Asian Games 2026

Berdasarkan data panitia pelaksana, cabang olahraga panahan Porprov XIV Kalbar 2026 diikuti 209 atlet dari seluruh kabupaten/kota. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 13–20 November 2026 dengan memperebutkan total 44 medali emas.

Di tengah persiapan menghadapi kompetisi, Hamdani juga menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana latihan panahan di Kota Pontianak. Ia berharap Pemerintah Kota Pontianak memberikan perhatian terhadap pembangunan venue panahan yang representatif dan dapat dimanfaatkan sebagai pusat pembinaan atlet.

Advertisement

Menurutnya, selama ini atlet panahan Pontianak masih menggunakan fasilitas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi venue tersebut dinilai sudah kurang memadai untuk menunjang latihan maupun penyelenggaraan pertandingan sekelas Porprov.

“Untuk latihan, sementara ini kami masih mengandalkan venue milik provinsi. Namun, kondisinya sudah kurang memadai jika digunakan untuk pertandingan sekelas Porprov,” jelasnya.

Baca Juga: 206 Atlet Ramaikan Kejurda Panahan Tradisional Fespati Kalbar di Ketapang

Hamdani menilai, pembangunan venue panahan di Kota Pontianak menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga tersebut, terutama di kalangan generasi muda.

Menurutnya, potensi atlet panahan di Kota Pontianak cukup besar. Namun, potensi itu perlu didukung fasilitas yang memadai agar bakat dan minat generasi muda dapat tersalurkan melalui pembinaan yang terarah.

“Kami berharap ada perhatian dari Pemkot Pontianak untuk membangun venue panahan. Olahraga ini semakin digemari masyarakat, terutama generasi muda. Mereka hanya membutuhkan wadah dan fasilitas untuk mengembangkan bakatnya,” ungkapnya.

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Pontianak Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Porprov XIV Kalbar, Koleksi 10 Emas

Pontianak Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Porprov XIV Kalbar, Koleksi 10 Emas

Kota Pontianak semakin kokoh memimpin klasemen perolehan medali Porprov XIV Kalbar 2026 dengan koleksi sepuluh emas. Mempawah menyusul.

Porprov 2026 Kapuas Hulu Kumpulkan 13 Medali, Sambo Sumbang 5 Emas 

Porprov 2026 Kapuas Hulu Kumpulkan 13 Medali, Sambo Sumbang 5 Emas 

Kirim atlet paling sedikit, cabor Sambo Kapuas Hulu justru bikin kejutan borong 5 emas dari total 13 medali sementara Porprov Kalbar.

Atlet Balap Sepeda Singkawang Raih Emas dan Perunggu pada Porprov XIV Kalbar 2026

Atlet Balap Sepeda Singkawang Raih Emas dan Perunggu pada Porprov XIV Kalbar 2026

Akbar dan Arya menyumbang emas dan perunggu untuk Singkawang pada cabang balap sepeda Porprov XIV Kalbar 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer