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Olahraga

Pontianak Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Porprov XIV Kalbar, Koleksi 10 Emas

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Penulis: Mirza Ahmad Muin
Klasemen perolehan medali di ajang Porprov XIV Kalbar 2026. Kota Pontianak masih kokoh di Puncak. (ISTIMEWA)
Klasemen perolehan medali di ajang Porprov XIV Kalbar 2026. Kota Pontianak masih kokoh di Puncak. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - Kontingen Kota Pontianak semakin kokoh di puncak klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026.

Hingga update terbaru, Pontianak berhasil mengoleksi 10 medali emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Kota Pontianak di peringkat pertama, sekaligus menjaga peluang untuk mempertahankan dominasi pada ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Mempawah dengan raihan 6 emas, 2 perak, dan 6 perunggu. Sementara Kabupaten Ketapang berada di peringkat ketiga dengan koleksi 4 emas, 10 perak, dan 6 perunggu.

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Di posisi keempat, Kabupaten Kubu Raya mengumpulkan 4 emas, 7 perak, dan 13 perunggu. Kemudian Kota Singkawang menempati peringkat kelima dengan raihan 3 emas, 4 perak, dan 14 perunggu.

Persaingan perolehan medali sementara Porprov XIV Kalbar 2026 masih berpotensi berubah seiring berlangsungnya pertandingan dari berbagai cabang olahraga.

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Dengan raihan sementara 10 medali emas, Kota Pontianak kini berada di posisi terdepan. Konsistensi para atlet dalam menyumbangkan medali akan menjadi kunci untuk mempertahankan posisi puncak hingga seluruh pertandingan selesai. (iza)

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Editor : Miftahul Khair
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