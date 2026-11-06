Pontianak Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Porprov XIV Kalbar, Koleksi 10 Emas

PONTIANAK POST - Kontingen Kota Pontianak semakin kokoh di puncak klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026.

Hingga update terbaru, Pontianak berhasil mengoleksi 10 medali emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Kota Pontianak di peringkat pertama, sekaligus menjaga peluang untuk mempertahankan dominasi pada ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Mempawah dengan raihan 6 emas, 2 perak, dan 6 perunggu. Sementara Kabupaten Ketapang berada di peringkat ketiga dengan koleksi 4 emas, 10 perak, dan 6 perunggu.

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Di posisi keempat, Kabupaten Kubu Raya mengumpulkan 4 emas, 7 perak, dan 13 perunggu. Kemudian Kota Singkawang menempati peringkat kelima dengan raihan 3 emas, 4 perak, dan 14 perunggu.

Persaingan perolehan medali sementara Porprov XIV Kalbar 2026 masih berpotensi berubah seiring berlangsungnya pertandingan dari berbagai cabang olahraga.