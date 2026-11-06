Makin Stylish dan Irit BBM! Honda Genio Punya Warna Baru, Perkuat Kesan Retro

PONTIANAK POST – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan pilihan warna baru untuk New Honda Genio. Penyegaran ini memperkuat karakter retro dan fashionable pada skutik tersebut, sekaligus menyasar konsumen muda yang ingin tampil ekspresif.

Pada tipe CBS Special, warna baru yang dihadirkan adalah Vibrant Blue & White. Kombinasi biru dan putih pada bodi depan serta samping memberikan tampilan lebih segar dengan kesan retro.

Warna tersebut melengkapi pilihan sebelumnya, yakni Vibrant Black & White dan Vibrant Black. Seluruh pilihan warna pada tipe CBS Special juga mendapatkan pembaruan striping dengan desain lebih ekspresif.

Sementara itu, tipe CBS-ISS kini hadir dengan warna baru Fabulous Glossy Grey. Pilihan tersebut melengkapi warna Fabulous Matte Brown dan Fabulous Matte Black. Ketiga warna ini dipadukan dengan striping minimalis untuk memperkuat kesan retro dan fashionable.

Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi mengatakan, penyegaran warna tersebut dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen muda yang ingin tampil stylish dengan kendaraan yang tetap nyaman dan praktis untuk mobilitas sehari-hari.

Advertisement "New Honda Genio memadukan desain menarik, performa lincah, dan fitur fungsional untuk mendukung aktivitas pengendara," terang dia.

Dari sisi performa, New Honda Genio dibekali mesin 110 cc SOHC eSP dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum 6,6 kW pada 7.500 rpm dan torsi puncak 9,3 Nm pada 5.500 rpm.

Skutik ini juga dilengkapi teknologi ACG Starter yang membuat suara mesin lebih halus saat dinyalakan. Pada tipe CBS-ISS, terdapat fitur Idling Stop System (ISS) yang secara otomatis mematikan mesin ketika kendaraan berhenti dan kembali menyala saat tuas gas diputar.

Untuk menunjang efisiensi bahan bakar, berdasarkan hasil pengujian internal AHM, New Honda Genio mencatat konsumsi BBM 59,1 kilometer per liter dengan fitur ISS aktif. Dengan kapasitas tangki penuh, motor ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 248 kilometer.

Dari segi kenyamanan, New Honda Genio memiliki dimensi bodi kompak dengan tinggi jok 744 milimeter. Skutik ini juga menggunakan ban tubeless berukuran 100/90-12 di bagian depan dan 110/90-12 di bagian belakang.