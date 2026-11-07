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Olahraga

Sempat Disalip Kubu Raya, Pontianak Kembali Rebut Puncak Klasemen Medali Porprov Kalbar

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Penulis: Mirza Ahmad Muin
Klasemen Medali Porprov Kalbar 2026, Pontianak Rebut Kembali Puncak dari Kubu Raya.
Klasemen Medali Porprov Kalbar 2026, Pontianak Rebut Kembali Puncak dari Kubu Raya.

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PONTIANAK POST - Persaingan perebutan posisi puncak klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 berlangsung sengit. Dari data raihan medali Jumat (6/11) kemarin Kontingen Kota Pontianak yang sempat disalip Kabupaten Kubu Raya, kini berhasil kembali mengambil alih posisi teratas.

Tambahan medali emas dari cabang olahraga (cabor) taekwondo menjadi salah satu pendongkrak posisi Kota Pontianak. Berkat raihan tersebut, Pontianak kini mengoleksi 14 medali emas, 4 perak, dan 6 perunggu.

Pontianak kembali unggul dari Kubu Raya yang berada di posisi kedua dengan raihan 12 emas, 18 perak, dan 21 perunggu. Sementara posisi ketiga ditempati Kabupaten Mempawah dengan 9 emas, 18 perak, dan 13 perunggu.

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Di posisi keempat ada Kabupaten Ketapang dengan 5 emas, 17 perak, dan 12 perunggu. Disusul Kapuas Hulu di posisi kelima dengan 5 emas, 2 perak, dan 6 perunggu.

Selanjutnya, Kota Singkawang berada di posisi keenam dengan 4 emas, 8 perak, dan 16 perunggu. Kabupaten Sintang menempati posisi ketujuh dengan 4 emas, 7 perak, dan 12 perunggu.

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Kemudian Kayong Utara mengoleksi 4 emas, 3 perak, dan 11 perunggu. Kabupaten Landak berada di posisi kesembilan dengan 3 emas, 4 perak, dan 12 perunggu.

Sementara itu, Kabupaten Sanggau mengumpulkan 3 emas dan 1 perunggu. Kabupaten Sambas meraih 1 perak dan 5 perunggu.

Adapun Kabupaten Bengkayang dan Sekadau hingga pembaruan data perolehan medali terakhir belum berhasil mengamankan medali.

Dengan capaian tersebut, Kota Pontianak kembali mempertegas posisinya sebagai pemimpin klasemen sementara Porprov XIV Kalbar 2026. Namun, persaingan masih terbuka, mengingat sejumlah cabang olahraga masih dipertandingkan dan peluang perubahan posisi klasemen tetap terbuka.(iza)

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Editor : Rafael B. Junior
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