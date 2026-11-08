Husein Tampil Gemilang! Balap Sepeda Pontianak Akhirnya Pecah Telur Medali Emas Porprov 2026

PONTIANAK POST - Kontingen balap sepeda Kota Pontianak akhirnya berhasil meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Adalah Muhammad Husein yang sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi Kota Pontianak dari cabang olahraga (cabor) balap sepeda, Minggu (8/11).

Husein tampil gemilang pada nomor Men Youth Individual Road Race (IRR) dengan jarak tempuh 56,8 kilometer. Mengambil titik start di Indomaret KM 57,7 Jalan Trans Kalimantan dan finis di kawasan Ruko KM 36 Trans Kalimantan, atlet muda Pontianak tersebut berhasil menjadi yang tercepat dan mengungguli para pesaingnya.

Persaingan di nomor ini terbilang ketat. Sebanyak 17 atlet dari sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat ambil bagian, di antaranya Singkawang, Sambas, Sanggau, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Sintang, Melawi, dan Pontianak.

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Kota Pontianak sendiri menurunkan dua atlet, yakni Figri Febian dan Muhammad Husein. Namun, Husein berhasil mencatatkan hasil terbaik dengan menyentuh garis finis di posisi pertama.

Raihan emas tersebut sekaligus menjadi jawaban atas penantian kontingen balap sepeda Kota Pontianak setelah sebelumnya mengoleksi sejumlah medali dari nomor yang dipertandingkan.

Advertisement Sebelumnya, pada Jumat (6/11), Muhammad Husein berhasil menyumbangkan medali perak dari nomor Men Youth Individual Time Trial (ITT) 15 kilometer dengan catatan waktu 22 menit 33,710 detik.

Sementara itu, Firqo Dwi Ayuniah mempersembahkan medali perunggu pada nomor Women U20 ITT 10 kilometer dengan catatan waktu 18 menit 34,260 detik.

Dengan tambahan emas dari Husein, perolehan medali kontingen balap sepeda Kota Pontianak kini tercatat sebanyak satu emas, tiga perak, dan satu perunggu.

Keberhasilan ini menjadi pencapaian tersendiri bagi Muhammad Husein. Setelah sebelumnya meraih perak, kini ia mampu naik ke podium tertinggi sekaligus mengharumkan nama Kota Pontianak di ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.