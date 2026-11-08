Update Klasemen Porprov Kalbar 2026: Pontianak Makin Kokoh di Puncak dengan Koleksi 23 Emas
PONTIANAK POST - Kontingen Kota Pontianak terus menunjukkan dominasinya dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Berdasarkan data sementara, Kota Pontianak telah mengoleksi 23 medali emas, 9 perak, dan 7 perunggu.
Tambahan medali dari sejumlah cabang olahraga (cabor) membuat perolehan medali kontingen Kota Pontianak semakin bertambah. Taekwondo menjadi penyumbang medali emas terbanyak dengan raihan 12 emas, 3 perak, dan 4 perunggu.
Selain taekwondo, cabang olahraga dayung juga memberikan kontribusi besar dengan menyumbangkan 7 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu.
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Sementara itu, dari cabang balap sepeda, Pontianak berhasil mengamankan 1 medali emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Cabor triathlon yang telah menyelesaikan seluruh pertandingan menyumbangkan 2 emas dan 1 perunggu.
Adapun dari cabang bola tangan, kontingen Pontianak berhasil meraih 1 medali emas dan 1 perak. Dengan demikian, total sementara perolehan medali Kota Pontianak mencapai 23 emas, 9 perak, dan 7 perunggu. Capaian ini menjadi modal penting bagi kontingen Kota Pontianak dalam mempertahankan posisi sebagai salah satu kekuatan utama olahraga di Kalimantan Barat.
Namun, data perolehan medali tersebut masih bersifat sementara karena proses rekapitulasi dan validasi masih berlangsung. Perubahan jumlah maupun posisi klasemen masih dimungkinkan hingga seluruh data resmi dipastikan. (iza)