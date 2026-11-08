Update Klasemen Porprov Kalbar 2026: Pontianak Makin Kokoh di Puncak dengan Koleksi 23 Emas

PONTIANAK POST - Kontingen Kota Pontianak terus menunjukkan dominasinya dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Berdasarkan data sementara, Kota Pontianak telah mengoleksi 23 medali emas, 9 perak, dan 7 perunggu.

Tambahan medali dari sejumlah cabang olahraga (cabor) membuat perolehan medali kontingen Kota Pontianak semakin bertambah. Taekwondo menjadi penyumbang medali emas terbanyak dengan raihan 12 emas, 3 perak, dan 4 perunggu.

Selain taekwondo, cabang olahraga dayung juga memberikan kontribusi besar dengan menyumbangkan 7 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu.

Advertisement Baca Juga: Husein Tampil Gemilang! Balap Sepeda Pontianak Akhirnya Pecah Telur Medali Emas Porprov 2026

Sementara itu, dari cabang balap sepeda, Pontianak berhasil mengamankan 1 medali emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Cabor triathlon yang telah menyelesaikan seluruh pertandingan menyumbangkan 2 emas dan 1 perunggu.

Adapun dari cabang bola tangan, kontingen Pontianak berhasil meraih 1 medali emas dan 1 perak. Dengan demikian, total sementara perolehan medali Kota Pontianak mencapai 23 emas, 9 perak, dan 7 perunggu. Capaian ini menjadi modal penting bagi kontingen Kota Pontianak dalam mempertahankan posisi sebagai salah satu kekuatan utama olahraga di Kalimantan Barat.