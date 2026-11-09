Pontianak Kembali Puncaki Klasemen Porprov XIV Kalbar 2026, Kubu Raya Turun ke Posisi Kedua

PONTIANAK POST - Kontingen Kota Pontianak kembali menunjukkan dominasinya dalam persaingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Setelah sebelumnya sempat disalip Kabupaten Kubu Raya, kini Pontianak berhasil merebut kembali posisi puncak klasemen sementara perolehan medali. Tambahan emas disumbang atlet dayung, balap sepeda dan bola tangan.

Berdasarkan data terbaru (8/11), Kota Pontianak telah mengoleksi 23 medali emas, 10 perak, dan 7 perunggu. Raihan tersebut mengantarkan Pontianak kembali ke peringkat pertama, sekaligus menggeser Kubu Raya ke posisi kedua.

Kabupaten Kubu Raya saat ini mengumpulkan 15 emas, 11 perak, dan 24 perunggu. Sementara itu, posisi ketiga ditempati Kabupaten Mempawah dengan raihan 10 emas, 10 perak, dan 17 perunggu.

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Persaingan di papan tengah juga semakin menarik. Kabupaten Kapuas Hulu mulai merangkak naik ke posisi empat dengan koleksi 9 emas, 3 perak, dan 11 perunggu.

Di bawahnya, Kabupaten Sintang menempati posisi kelima dengan 6 emas, 11 perak, dan 15 perunggu. Disusul Kayong Utara dengan 6 emas, 4 perak, dan 11 perunggu.

Advertisement Kabupaten Ketapang berada di posisi ketujuh dengan raihan 5 emas, 16 perak, dan 18 perunggu. Kemudian Kota Singkawang menempati posisi kedelapan dengan 5 emas, 6 perak, dan 16 perunggu.

Selanjutnya, Kabupaten Landak berada di urutan kesembilan dengan 4 emas, 5 perak, dan 13 perunggu. Disusul Kabupaten Sanggau di posisi kesepuluh dengan 3 emas, 3 perak, dan 5 perunggu.

Sementara Kabupaten Sambas berada di peringkat kesebelas dengan raihan 2 emas, 5 perak, dan 5 perunggu.

Adapun tiga posisi terbawah ditempati Kabupaten Sekadau dan Melawi yang masing-masing mengoleksi 2 medali perak dan 1 perunggu. Sedangkan Kabupaten Bengkayang masih berada di posisi juru kunci karena belum berhasil menyumbangkan medali.

Persaingan perebutan medali diperkirakan masih akan berlangsung sengit. Sebab, pada hari ini sejumlah cabang olahraga (cabor) kembali dijadwalkan bertanding dan berpotensi menambah pundi-pundi medali bagi masing-masing kabupaten/kota.