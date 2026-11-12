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Olahraga

Guyuran Bonus Siap Menanti! Wali Kota Edi Tantang Atlet Pontianak Pertahankan Juara Umum Porprov

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Penulis: Mirza Ahmad Muin
Pelepasan kontingen Pontianak pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. pada Rabu (11/11) malam. (ISTIMEWA)
Pelepasan kontingen Pontianak pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. pada Rabu (11/11) malam. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjanjikan bonus bagi para atlet yang berhasil mengharumkan nama Kota Pontianak dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026.

Hal tersebut disampaikan Edi saat memberikan sambutan pada acara pelepasan kontingen Kota Pontianak di Lapangan PSP, Rabu (11/11) malam.

Edi mengatakan, pemberian bonus merupakan bentuk penghargaan sekaligus apresiasi Pemerintah Kota Pontianak terhadap perjuangan dan prestasi para atlet yang telah berlatih serta mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi olahraga tingkat provinsi tersebut.

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Menurutnya, Pemkot Pontianak memiliki komitmen untuk terus mendukung pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi atlet. Tahun ini, pemerintah kota telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp3 miliar untuk mendukung pembinaan olahraga.

"Kita berharap tahun depan dukungan ini bisa ditingkatkan lagi. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pembinaan prestasi dan atlet di Kota Pontianak," ujarnya.

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Selain dukungan melalui dana hibah, Edi menyebut pemerintah kota juga memberikan bantuan sebesar Rp2,5 miliar untuk mendukung kesiapan kontingen Kota Pontianak selama mengikuti Porprov XIV Kalbar 2026.

Ia meminta seluruh atlet dan pelatih memanfaatkan dukungan tersebut dengan menunjukkan kemampuan terbaik di setiap pertandingan.

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"Kita benar-benar ingin kalian berjuang di lapangan dan memberikan yang terbaik. Pemerintah sudah memberikan dukungan, termasuk bantuan untuk kesiapan kontingen," katanya.

Edi menegaskan, bonus yang dijanjikan bukan sekedar penghargaan dalam bentuk materi, tetapi juga menjadi penyemangat bagi para atlet agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi persaingan.

Ia berharap kontingen Kota Pontianak mampu mendulang medali emas sebanyak-banyaknya dan mempertahankan posisi sebagai juara umum Porprov Kalbar.

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Editor : Miftahul Khair
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