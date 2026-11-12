28 Medali Emas Diperebutkan di Porprov XIV Kalbar 2026, Sembilan Daerah Ikut Bertanding

PONTIANAK POST - Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Perserosi) Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar pertandingan cabang olahraga sepatu roda dan skateboard dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalbar 2026. Sebanyak 16 nomor pertandingan dipersiapkan dengan total 28 medali emas yang diperebutkan atlet dari sembilan kabupaten/kota.

Ketua Perserosi Kalbar, Edy Zaidar mengatakan, rangkaian pertandingan tersebut berlangsung selama empat hari. Satu hari dialokasikan untuk cabang skateboard, sedangkan tiga hari lainnya untuk sepatu roda. “Jadi total ada 28 medali emas, untuk tiga nomor skateboard, 12 nomor sepatu roda putra, 12 sepatu roda putri, dan satu sepatu roda mix beregu campuran,” ungkapnya.

Hal itu disampaikannya usai agenda technical meeting di Nutrihub Pontianak, Selasa (10/11). Menurut Edy, seluruh persiapan kegiatan dilakukan secara mandiri melalui semangat gotong royong, dan dukungan berbagai pihak. "Intinya kami secara mandiri menyiapkannya, baik dari persiapan maupun tempat lokasi acara. Kami gotong royong secara mandiri untuk menyiapkannya. Jadi, saling bantu," ujarnya.

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Dari total 16 nomor yang dipertandingkan, sebanyak 13 nomor merupakan cabang sepatu roda, dan tiga nomor skateboard. Untuk sepatu roda, nomor yang dilombakan di antaranya ITT 100 meter, ITT 200 meter, DTT 200 meter, 500 M+D, ITT 500 meter, 1.000 meter, 5.000 meter, 10.000 meter, Drag 100 meter, 1 Lap, 15.000 meter, team sprint, dan team sprint mix. Sementara untuk skateboard, terdapat nomor Game of Skate, Full Park, dan Best Trick. Dari seluruh nomor tersebut, sebanyak 28 medali diperebutkan atlet.

Edy menyebutkan, peserta berasal dari sembilan kabupaten/kota se-Kalbar. Para atlet sebelumnya telah dipersiapkan oleh pengurus cabang (pengcab) masing-masing, dan kini sudah berada di Kota Pontianak untuk mengikuti pertandingan.

Advertisement Sejumlah lokasi disiapkan untuk pelaksanaan lomba. Pertandingan sepatu roda digelar di kawasan GOR Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) dan Kantor Gubernur Kalbar. Sedangkan pertandingan skateboard berlangsung di Skatepark Taman Untan.

Edy mengakui, pelaksanaan pertandingan masih menghadapi tantangan, terutama faktor cuaca. Sebab, seluruh nomor dipertandingkan di area terbuka sehingga hujan deras berpotensi menghambat perlombaan, dan menyebabkan lintasan tergenang air. "Insyaallah berjalan lancar. Mudah-mudahan tidak hujan, karena kaitannya dengan hujan ini cukup menyulitkan, dan bisa menghalangi pelaksanaan," katanya.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, panitia berupaya memulai pertandingan lebih awal, yakni sekitar pukul 07.00 WIB. Setelah technical meeting, agenda berikutnya dijadwalkan berupa uji coba atau latihan bersama sebelum pertandingan resmi dimulai.

Edy berharap, pelaksanaan Porprov kali ini dapat berjalan lancar, dan memberikan hasil maksimal bagi para atlet. Dia juga berharap ke depan ada dukungan fasilitas yang lebih memadai untuk penyelenggaraan kegiatan sepatu roda maupun skateboard di Kalbar.