Pontianak Raih 29 Medali Emas di Porprov Kalbar 2026, Siap Pertahankan Gelar Juara Umum

PONTIANAK POST - Kontingen Kota Pontianak mulai menunjukkan dominasinya menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Hingga 11 November 2026, atlet Kota Khatulistiwa telah mengoleksi 29 medali emas, 14 perak, dan tujuh perunggu sehingga sementara memimpin klasemen perolehan medali.

Modal awal tersebut menjadi bekal bagi Kota Pontianak untuk mempertahankan gelar juara umum pada pesta olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung 14-21 November 2026.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara resmi melepas kontingen Kota Pontianak di Lapangan PSP Keboen Sajoek, Rabu (11/11/2026) malam. Sebanyak 959 atlet dan ofisial dipersiapkan untuk memperkuat Kota Pontianak dalam ajang tersebut.

Advertisement Baca Juga: Guyuran Bonus Siap Menanti! Wali Kota Edi Tantang Atlet Pontianak Pertahankan Juara Umum Porprov

Edi optimistis para atlet mampu mempertahankan prestasi setelah melalui proses seleksi dan pemusatan latihan. Ia meminta seluruh kontingen menjaga konsentrasi dan menunjukkan kemampuan terbaik selama pertandingan.

“Saudara-saudara memikul nama besar dan kehormatan Kota Pontianak di pundak kalian. Fokuslah bertanding dan berikan yang terbaik. Tunjukkan semangat, pantang menyerah, dan dulanglah medali sebanyak-banyaknya untuk mempertahankan posisi Kota Pontianak sebagai juara umum,” pesannya.

Advertisement Kepala Kontingen Kota Pontianak Ismail Rambe menjelaskan, kekuatan kontingen terdiri atas atlet dan ofisial, termasuk 222 ofisial. Mereka akan bertanding pada 39 cabang olahraga yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Sebanyak 35 cabang olahraga digelar di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Sementara itu, pencak silat berlangsung di Kabupaten Ketapang, arung jeram di Kabupaten Sekadau, tenis meja di Kabupaten Sanggau, serta balap motor di Kota Singkawang.

Meski pembukaan utama kompetisi dijadwalkan pada 14 November, sejumlah cabang olahraga telah lebih dahulu menggelar pertandingan. Hasil sementara menunjukkan atlet Pontianak mampu mengawali persaingan dengan raihan medali yang menjanjikan.

Edi menegaskan, Pemkot Pontianak berkomitmen mendukung peningkatan prestasi olahraga, termasuk memperhatikan kesejahteraan atlet. Pemerintah kota juga menyiapkan bonus sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan pencapaian para atlet.

Ia mengingatkan kontingen agar menjaga kesehatan, disiplin, dan sportivitas selama mengikuti pertandingan. Menurutnya, prestasi harus diraih melalui perjuangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai olahraga.