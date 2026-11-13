Pontianak Tekuk Kubu Raya 71-43 di Basket Porprov Kalbar, Rendi Adrian: Ini Baru Awal!

PONTIANAK POST – Tim bola basket putra Kota Pontianak mengawali pertandingan cabang olahraga basket Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat XV 2026 dengan hasil positif. Pontianak berhasil mengalahkan Kabupaten Kubu Raya dengan skor 71-43 dalam pertandingan kategori 5x5 putra di GOR Terpadu Ayani, Kamis (12/11/2026).

Kemenangan dengan selisih 28 poin tersebut menjadi modal awal bagi tim Pontianak dalam menatap persaingan menuju podium tertinggi Porprov Kalbar 2026.

Advertisement Manager Team Pontianak, Rendi Adrian, mengapresiasi penampilan para atlet yang dinilainya mampu menunjukkan mental juara dalam pertandingan perdana.

"Game pertama bisa kita amankan. Atlet PA PI menunjukkan mental juara hari ini. Jangan cepat puas dan tetap rendah hati. Jaga kekompakan. Ini baru awal menuju podium tertinggi," ujar Rendi Adrian.

Advertisement Ia juga menyampaikan optimisme terhadap perjuangan tim Pontianak melalui semangat, "Pontianak Bisa."

Pontianak Menang, Sekadau dan Ketapang Juga Unggul

Pertandingan basket putra Porprov Kalbar XV 2026 pada Kamis tersebut menyajikan tiga laga kategori 5x5 putra.

Laga pertama mempertemukan Kubu Raya melawan Pontianak pada pukul 15.00 WIB. Pontianak berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 71-43.

Selanjutnya, pertandingan pukul 16.45 WIB mempertemukan Sekadau dan Kapuas Hulu. Sekadau tampil lebih unggul dengan mengakhiri pertandingan melalui skor 51-34.

Sementara itu, pada pertandingan pukul 18.30 WIB, Ketapang berhasil menaklukkan Singkawang dengan skor 76-51.