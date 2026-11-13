Jadwal Basket Porprov Kalbar Hari Ini, Pontianak Tantang Melawi Pukul 14.45 WIB

PONTIANAK POST – Tim bola basket Kota Pontianak kembali dijadwalkan bertanding dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat XV 2026, Jumat (13/11/2026).

Kali ini, tim basket putra Pontianak akan berhadapan dengan Kabupaten Melawi dalam pertandingan kategori 5x5 putra. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 14.45 WIB di GOR Terpadu Ayani, Pontianak.

Advertisement Pertandingan melawan Melawi menjadi salah satu agenda yang patut dinantikan dalam rangkaian kompetisi basket Porprov Kalbar 2026.

Menurut Manager Team Rendi Adrian, sebelumnya tim basket putra Pontianak berhasil mengawali perjuangan dengan hasil positif setelah mengalahkan Kubu Raya dengan skor 71-43. Kemenangan tersebut menjadi modal awal bagi Pontianak untuk melanjutkan persaingan di cabang olahraga bola basket.

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Selain pertandingan Pontianak melawan Melawi, terdapat tiga laga lainnya yang dijadwalkan berlangsung di GOR Terpadu Ayani pada Jumat.

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Rangkaian pertandingan dibuka pukul 07.30 WIB melalui laga basket putri kategori 5x5 yang mempertemukan Kubu Raya melawan Ketapang.

Berikutnya, pukul 09.15 WIB, Singkawang dijadwalkan berhadapan dengan Sekadau dalam kategori 5x5 putri.

Pertandingan ketiga berlangsung pukul 13.00 WIB dengan mempertemukan Sintang dan Sambas, juga pada kategori 5x5 putri.

Sementara itu, laga Pontianak melawan Melawi menjadi pertandingan terakhir dalam jadwal tersebut. Kedua tim akan bersaing pada kategori 5x5 putra mulai pukul 14.45 WIB.