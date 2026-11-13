Duel Kubu Raya vs Ketapang Tuai Protes di Laga Pencak Silat Porprov Kalbar, Keputusan Wasit Disorot

PONTIANAK POST – Pertandingan pencak silat kelas B putra antara Kabupaten Kubu Raya dan tuan rumah Ketapang dalam ajang Porprov Kalimantan Barat XIV 2026 menuai kontroversi.

Pelatih Kubu Raya, Doni Abarang, mempertanyakan keputusan tim medis dan wasit-juri yang dinilai memengaruhi hasil pertandingan.

Laga yang mempertemukan Ardianto Ramadhan atau Toto’ dari sudut merah melawan Dafa dari sudut biru itu awalnya berlangsung sengit.

Advertisement Kedua pesilat saling mengejar angka hingga Toto’ meningkatkan intensitas serangan setelah sempat tertinggal dua poin.

Dalam pertandingan tersebut, Toto’ terlihat melancarkan tendangan ke arah badan atau area pelindung tubuh lawan.

Advertisement Namun, setelah tendangan kaki kirinya kembali mengenai area tersebut, Dafa terjatuh dan memperlihatkan reaksi kesakitan.

Pertandingan kemudian dihentikan sementara untuk pemeriksaan medis. Tidak lama berselang, tim medis menyatakan atlet Ketapang tidak dapat melanjutkan pertandingan.

Pada saat bersamaan, tendangan Toto’ dinyatakan sebagai pelanggaran oleh wasit-juri sehingga atlet Kubu Raya mendapatkan pengurangan poin. Hasil akhirnya menjadi kemenangan bagi sudut biru.

Doni Abarang Pertanyakan Keputusan Medis dan Wasit

Doni Abarang menyayangkan keputusan yang diambil dalam pertandingan tersebut. Ia menilai pemeriksaan medis harus dilakukan secara teliti untuk memastikan kondisi atlet, bukan hanya berdasarkan reaksi yang terlihat di gelanggang.

"Kami sangat menyayangkan keputusan yang diambil. Tim medis harus benar-benar memastikan kondisi atlet melalui pemeriksaan menyeluruh. Begitu juga wasit-juri, setiap keputusan harus berdasarkan aturan dan penilaian yang objektif," ujar Doni pada (13/11).