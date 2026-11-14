Tim Voli Pontianak Tambah Medali Emas dan Perunggu untuk Kontingen pada Porprov Kalbar 2026

PONTIANAK POST - Kontingen bola voli Kota Pontianak menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat 2026. Tim bola voli putra berhasil meraih medali emas, sementara tim putri menyumbangkan medali perunggu setelah menuntaskan pertandingan final, Jumat (13/11).

Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas pencapaian kedua tim tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras, kedisiplinan, serta kekompakan seluruh elemen yang terlibat dalam pembinaan dan perjuangan tim.

"Keberhasilan tim putra meraih emas dan tim putri memperoleh perunggu merupakan hasil kerja keras, disiplin, dan kerja sama seluruh pemain, pengurus PBVSI Pontianak, official, serta pelatih. Ini bukan sekadar kemenangan, tetapi juga menjadi gambaran bahwa pembinaan olahraga bola voli di Kota Pontianak memiliki potensi besar untuk terus berkembang," ujarnya.

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Bebby mengatakan, capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Pontianak sekaligus membuktikan bahwa proses pembinaan atlet yang dilakukan selama ini mampu melahirkan pemain-pemain berprestasi dan kompetitif.

Namun, ia berharap prestasi tersebut tidak berhenti sampai di ajang Porprov. Lebih dari itu, para atlet diharapkan terus berkembang dan mampu membawa nama Kota Pontianak bersaing di level yang lebih tinggi, baik nasional maupun internasional.

Advertisement "Kami berharap prestasi ini tidak hanya berhenti di Porprov. Ke depan, atlet-atlet bola voli Pontianak harus mampu bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional. Kami ingin Pontianak bisa menjadi barometer kekuatan bola voli di Kalimantan Barat," harapnya.

Ia menegaskan, PBVSI Kota Pontianak berkomitmen untuk terus membangun ekosistem pembinaan bola voli yang berkelanjutan. Mulai dari pengembangan atlet usia dini, peningkatan kualitas pelatih, hingga penguatan kompetisi sebagai ruang bagi atlet untuk mengasah kemampuan.

Menurutnya, medali emas dari tim putra dan perunggu dari tim putri bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pijakan untuk membangun prestasi yang lebih besar.