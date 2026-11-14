Kota Pontianak Kembali Raih Kemenangan, Taklukkan Melawi 76-35 di Porprov Kalbar 2026

PONTIANAK POST – Tim bola basket putra Kota Pontianak kembali menunjukkan performa positif pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat 2026. Kali ini, Kota Pontianak berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Kabupaten Melawi dengan skor akhir 76-35 dalam pertandingan yang berlangsung di GOR Terpadu A. Yani.

Sejak awal pertandingan, tim basket putra Kota Pontianak tampil cukup dominan. Keunggulan mulai terlihat pada kuarter pertama dengan skor 18-13. Memasuki kuarter kedua, Kota Pontianak semakin memperlebar jarak melalui permainan yang solid sehingga menutup paruh pertama dengan keunggulan 41-22.

‎Dominasi Kota Pontianak berlanjut pada kuarter ketiga. Konsistensi permainan membuat mereka tetap unggul dengan skor 55-32. Hingga kuarter keempat berakhir, Kota Pontianak mampu mempertahankan keunggulan sekaligus memastikan kemenangan dengan skor 76-35.

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‎Dalam pertandingan tersebut, Abelio, pemain bernomor punggung 8 dari Kota Pontianak, tampil sebagai pencetak angka terbanyak (top scorer). Ia berhasil menyumbangkan 24 poin untuk membantu timnya mengamankan kemenangan.

‎Hasil positif ini menjadi modal penting bagi tim basket putra Kota Pontianak dalam persaingan Porprov Kalbar 2026. Sebelumnya, pada pertandingan perdana, Kota Pontianak juga berhasil meraih kemenangan atas Kabupaten Kubu Raya dengan skor 71-43.

Advertisement ‎Dua kemenangan beruntun tersebut menjadi awal yang baik bagi perjalanan tim basket putra Kota Pontianak di ajang Porprov Kalbar 2026. Konsistensi permainan dan kekompakan tim diharapkan dapat terus dipertahankan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya.