Raih Dua Gelar Super 100, Isyana/Rinjani Bidik Turnamen Bulu Tangkis Level Lebih Tinggi

Ganda putri Indonesia Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine menunjukkan medali seusai menjuarai Kaohsiung Masters 2026 di Kaohsiung, Taiwan, Minggu (15/11/2026). (Antara)

Advertisement PONTIANAK POST - Ganda putri Indonesia Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine kembali mengangkat trofi juara setelah mengalahkan unggulan pertama asal Malaysia, Ong Xin Yee/Carmen Ting, pada final Kaohsiung Masters 2026 di Taiwan, Minggu (15/11).

Isyana/Rinjani menang dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-15. Gelar tersebut menjadi yang kedua bagi pasangan Indonesia itu di turnamen BWF World Tour Super 100 musim ini, setelah sebelumnya menjuarai Indonesia Masters di Kudus.

"Setelah dua kali juara Super 100 tahun ini, pastinya kami ingin bersaing di level yang lebih tinggi," kata Isyana dalam keterangan PBSI seusai pertandingan.

Advertisement Keberhasilan di Kaohsiung menjadi modal bagi Isyana/Rinjani untuk meningkatkan daya saing di turnamen dengan level lebih tinggi. Sebelumnya, mereka mendapat kesempatan menguji kemampuan menghadapi pasangan berperingkat lebih baik pada Korea Open 2026 yang berlevel Super 500.

Pengalaman di Korea Open Tingkatkan Kepercayaan Diri

Dalam turnamen yang berlangsung di Yeosu, Korea Selatan, pada 3-8 November tersebut, langkah Isyana/Rinjani terhenti di babak 16 besar.

Mereka kalah dari unggulan keenam asal Jepang, Rui Hirokami/Sayaka Hobara, melalui pertandingan tiga gim dengan skor 15-21, 21-17, 15-21.

Meski belum mampu melangkah lebih jauh, Isyana menilai pengalaman menghadapi lawan dengan level persaingan lebih tinggi memberikan pengaruh positif terhadap kepercayaan diri mereka saat tampil di Kaohsiung.

"Minggu lalu kami bermain di Super 500 (Korea Open), itu cukup berpengaruh ke penampilan kami di sini. Melawan pasangan yang di atas peringkat dan levelnya kami bisa mengimbangi mereka walaupun kalah tapi buat kepercayaan diri meningkat untuk main di minggu kedua," ujar Isyana.

Selain pengalaman bertanding, Isyana menyebut keyakinan dalam menerapkan pola permainan dan kemampuan menjaga ketenangan menjadi faktor penting di balik keberhasilan mereka meraih dua gelar dalam waktu berdekatan.

"Sepanjang minggu ini kami merasa kunci kesuksesannya adalah bisa yakin dengan pukulan-pukulan dan pola permainan kami. Selain itu, kami juga bisa bermain lebih tenang," kata Isyana.

Dua Gelar Super 100 dalam Tiga Pekan

Sebelum menjuarai Kaohsiung Masters 2026, Isyana/Rinjani lebih dulu menjadi kampiun Polytron Kudus Indonesia Masters 2026 pada 25 Oktober.

Saat itu, mereka mengalahkan unggulan pertama asal Thailand, Hathaithip Mijad/Napapakorn Tungkasatan, dengan skor 21-15, 21-17.