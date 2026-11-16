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Olahraga

Update Klasemen Medali Porprov Kalbar 2026: Pontianak Kokoh di Puncak, Mempawah Turun Peringkat

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Penulis: Mirza Ahmad Muin
Atlet Judo Kota Pontianak berhasil meraih medali emas di ajang Porprov XIV Kalbar 2026. (ISTIMEWA)
Atlet Judo Kota Pontianak berhasil meraih medali emas di ajang Porprov XIV Kalbar 2026. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST- Persaingan perebutan medali Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 semakin ketat. Namun, posisi puncak klasemen sementara masih kokoh dikuasai Kota Pontianak dengan raihan 71 medali emas, 48 perak, dan 41 perunggu.

Kota Pontianak masih unggul cukup jauh dari para pesaingnya. Kabupaten Kubu Raya menempati posisi kedua dengan koleksi 38 emas, 32 perak, dan 53 perunggu.

Sementara itu, Kabupaten Landak berhasil menempati posisi ketiga dengan raihan 22 emas, 25 perak, dan 35 perunggu.

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Perubahan terjadi pada posisi keempat. Kabupaten Mempawah harus turun peringkat setelah mengumpulkan 22 emas, 24 perak, dan 47 perunggu. Meski memiliki jumlah emas yang sama dengan Landak, Mempawah tertinggal dalam perolehan medali perak.

Posisi kelima ditempati Kabupaten Sintang dengan raihan 17 emas, 18 perak, dan 42 perunggu. Adapun Kabupaten Bengkayang berada di posisi terbawah klasemen dengan koleksi lima emas, 12 perak, dan 12 perunggu.

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Dominasi Kota Pontianak menunjukkan konsistensi performa atlet dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Raihan tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya persiapan dan pembinaan olahraga yang dilakukan kontingen ibu kota Kalimantan Barat itu.

Meski demikian, persaingan antar kabupaten/kota masih menyisakan dinamika tersendiri. Setiap kontingen masih berpeluang memperbaiki posisi klasemen melalui pertandingan yang berlangsung hingga seluruh cabang olahraga menyelesaikan kompetisi. (iza)

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Editor : Miftahul Khair
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