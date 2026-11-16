Ketua Umum PSTI Kalbar Tegaskan Penyelenggaraan Porprov Menggunakan Dana Mandiri

PONTIANAK POST - Ketua Umum Pengprov PSTI Kalimantan Barat, Muhamad Firdaus, menegaskan bahwa pelaksanaan Porprov XIV Tahun 2026 cabang olahraga sepak takraw diselenggarakan dengan menggunakan dana mandiri dari PSTI Kalbar, tanpa dukungan anggaran khusus dari KONI Kalimantan Barat untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurutnya, meskipun penyelenggaraan dilakukan dengan keterbatasan dukungan pendanaan, hal tersebut tidak menyurutkan semangat dan komitmen organisasi untuk tetap melaksanakan kompetisi sebagai bagian dari tanggung jawab dalam membangun dan memajukan olahraga sepak takraw di Kalimantan Barat.

Namun demikian, ia berharap ke depan KONI Kalimantan Barat dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar terhadap pembinaan cabang olahraga sepak takraw. Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya dalam penyelenggaraan kompetisi, tetapi juga mencakup program pembinaan atlet secara berkelanjutan, peningkatan kualitas pelatih, penyediaan sarana dan prasarana, serta kesempatan mengikuti kejuaraan di tingkat regional maupun nasional.

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Ia menilai bahwa peningkatan prestasi olahraga membutuhkan proses pembinaan yang terencana, konsisten, dan berkesinambungan, serta harus didukung oleh kebijakan dan pendanaan yang memadai.