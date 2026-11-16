Diikuti 12 Kabupaten Kota, Sekum PSTI Kalbar Tekankan Sportivitas dan Nama Baik Daerah

PONTIANAK POST - Sekretaris Umum Pengprov PSTI Kalimantan Barat, Abdillah, menyampaikan bahwa Porprov XIV cabang olahraga sepak takraw tahun ini diikuti oleh 12 kabupaten/kota dengan jumlah keseluruhan sebanyak 151 orang, terdiri atas atlet, pelatih, dan ofisial.

Menurut Abdillah, partisipasi dari 12 kabupaten/kota tersebut menunjukkan antusiasme dan komitmen daerah dalam mengembangkan olahraga sepak takraw. Ia berharap kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi dan medali, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun persaudaraan, serta meningkatkan kualitas kompetisi antar daerah.

Ia juga mengingatkan seluruh atlet, pelatih, dan ofisial agar tetap menjaga semangat, kekompakan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.

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"Kami berharap seluruh atlet, pelatih, dan ofisial dapat mengikuti pertandingan dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, menghormati keputusan perangkat pertandingan, serta menjaga nama baik kabupaten dan kota masing-masing. Menang dan kalah merupakan bagian dari kompetisi, tetapi persaudaraan, kehormatan, dan sportivitas harus tetap menjadi yang utama," ungkap Abdillah.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh kontingen untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan suasana pertandingan yang kondusif sehingga penyelenggaraan Porprov cabang olahraga sepak takraw dapat berjalan dengan lancar dan sukses.