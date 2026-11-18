PONTIANAK POST – Kabupaten Kubu Raya berhasil merebut gelar juara umum cabang olahraga pencak silat pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026.

Kontingen Kubu Raya mengakhiri persaingan dengan mengoleksi delapan medali emas, dua perak, dan empat perunggu.

Berdasarkan keputusan Panitia PORPROV XIV Pencak Silat Kalimantan Barat Tahun 2026 Nomor 001/SK-PORPROVXI/2026, Kubu Raya menempati peringkat pertama dengan total 14 medali.

Advertisement Keputusan penetapan juara umum tersebut ditetapkan di Ketapang pada 17 November 2026. Hasil itu sekaligus memastikan Kubu Raya berada di posisi teratas dalam persaingan pencak silat pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Keberhasilan Kubu Raya tidak lepas dari raihan delapan medali emas. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di antara lima kontingen teratas dalam daftar juara umum yang tercantum pada lampiran keputusan panitia.

Advertisement Kubu Raya Ungguli Ketapang dalam Perolehan Emas

Kabupaten Ketapang harus puas menempati posisi kedua dengan enam medali emas, tiga perak, dan empat perunggu. Kontingen tuan rumah tersebut mengumpulkan total 13 medali, terpaut satu emas dan satu medali secara keseluruhan dari Kubu Raya.

Sementara itu, Kota Pontianak berada di peringkat ketiga dengan koleksi lima emas, 10 perak, dan tujuh perunggu. Menariknya, Pontianak justru mencatatkan total medali terbanyak di antara lima kontingen tersebut, yakni 22 medali.

Namun, jumlah medali emas menjadi pembeda dalam penetapan peringkat juara umum. Dengan delapan emas, Kubu Raya tetap berada di atas Ketapang dan Pontianak.

Kabupaten Bengkayang menempati posisi keempat dengan tiga emas, tiga perak, dan tiga perunggu. Kabupaten Sintang berada di urutan kelima dengan dua emas dan tiga perunggu.

Penetapan Juara Umum Didasarkan Keputusan Panitia

Dalam surat keputusannya, panitia menyatakan bahwa pelaksanaan Porprov XIV Pencak Silat Kalimantan Barat 2026 telah berlangsung sesuai ketentuan dan Dewan Juri telah menetapkan hasil resmi pertandingan.