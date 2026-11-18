PONTIANAK POST – Tim basket 5x5 putra dan putri Kota Pontianak akan berlaga di partai grand final Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat 2026, Rabu (18/11/2026).

Dua pertandingan penentuan gelar juara tersebut dijadwalkan berlangsung di GOR Terpadu, Jalan MT Haryono, Pontianak. Tim putri Pontianak akan menghadapi Kabupaten Mempawah pada pukul 15.30 WIB, sedangkan tim putra berhadapan dengan Kabupaten Sintang pukul 17.15 WIB.

Advertisement Kesempatan tampil di partai puncak ini menjadi momentum bagi Kota Pontianak untuk kembali mempertahankan tradisi prestasi di cabang olahraga bola basket.

Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Pontianak, Ari Eka Prasetya Hardhana, SH, berharap kedua tim dapat memberikan penampilan terbaik dan mempertahankan tradisi emas bagi Kota Pontianak.

Advertisement "Semoga kita bisa menjaga Tradisi Emas untuk Kota Pontianak. Memberikan yang terbaik," ujarnya.

Perbasi Ajak Warga Datang ke GOR

Ari juga mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk hadir langsung menyaksikan pertandingan grand final dan memberikan dukungan kepada para atlet yang akan berjuang membawa nama daerah.

Menurutnya, dukungan masyarakat sangat berarti bagi para pemain yang tampil dalam ajang olahraga tertinggi di tingkat Provinsi Kalimantan Barat tersebut.

"Mohon dukungan warga kota untuk hadir langsung mendukung dan memberi support di event tertinggi Kalbar ini," ajaknya.

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Dukungan suporter diharapkan dapat menambah motivasi dan semangat para pemain dalam menghadapi pertandingan penentuan.